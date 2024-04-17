У Києві автівка в'їхала в зупинку: поранено військовослужбовицю
У Святошинському районі столиці 17 квітня автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого дістала поранення військовослужбовиця
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
"Інформацію про автопригоду правоохоронці отримали сьогодні близько 14:00. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля BMW, 1999 року народження, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту на Берестейському проспекті", - йдеться у повідомленні.
"Унаслідок автопригоди постраждала жінка-військовослужбовиця 1982 року народження", - додали у поліції.
Зазначається, що постраждалою займаються медики.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
- 4 лютого в Оболонському районі Києва авто Ford Mustang на швидкості виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford Mondeo. Внаслідок ДТП постраждало 5 людей, зокрема 7-річна дитина.
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