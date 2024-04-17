У Києві автівка в'їхала в зупинку: поранено військовослужбовицю

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Інформацію про автопригоду правоохоронці отримали сьогодні близько 14:00. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля BMW, 1999 року народження, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту на Берестейському проспекті", - йдеться у повідомленні.

"Унаслідок автопригоди постраждала жінка-військовослужбовиця 1982 року народження", - додали у поліції.

Зазначається, що постраждалою займаються медики.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.