У Києві в ДТП із легковиками постраждали 5 людей, у тому числі дитина

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що близько 22:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими.

Для з’ясування обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група з розслідування автопригоди столичного главку.

Пізніше на місці події правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Mustang не вибрав безпечної швидкості й виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ford Mondeo.

Внаслідок ДТП водій і пасажир автівки Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізували.