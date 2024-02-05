У Києві в ДТП із легковиками постраждали 5 людей, у тому числі дитина
Увечері неділі, 4 лютого, в Оболонському районі Києва авто Ford Mustang на швидкості виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford Mondeo. Внаслідок ДТП постраждало 5 людей, зокрема 7-річна дитина
Про це інформує пресслужба столичної поліції.
Зазначається, що близько 22:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими.
Для з’ясування обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група з розслідування автопригоди столичного главку.
Пізніше на місці події правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Mustang не вибрав безпечної швидкості й виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Ford Mondeo.
Внаслідок ДТП водій і пасажир автівки Ford Mustang, а також водій та двоє пасажирів Ford Mondeo, серед яких 7-річна дитина, отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізували.
- За даними поліції, за минулий 2023 рік у столиці сталося 1894 дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими, унаслідок чого загинули 103 людини, 2133 зазнали травм різного ступеня тяжкості.
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