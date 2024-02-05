У 2023 році в Києві сталося майже 1900 ДТП: які основні причини автопригод
За минулий 2023 рік у столиці сталося 1894 дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими, унаслідок чого загинули 103 людини, 2133 зазнали травм різного ступеня тяжкості
Про це повідомили в поліції Києва.
За їхніми даними, найчастіше автопригоди з постраждалими відбувалися по п'ятницях.
Також зазначається, що пік аварійності припадає на 17-ту годину. У цей час було скоєно 8,2% від усіх ДТП.
У поліції наголошують, що основними причинами автопригод з постраждалими стали:
- порушення правил маневрування (40%)
- перевищення безпечної швидкості (15%)
- порушення правил проїзду пішохідних переходів (14%)
- перехід проїзної частини у невстановленому місці (9%)
- недотримання безпечної дистанції (8%)
- порушення правил проїзду перехресть (4%).
Крім того, за звітний період в столиці зареєстровано 803 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані. За 12 місяців 2023 року поліцейськими складено 8191 протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння).
- До прикладу, на початку грудня в Печерському районі Києва п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено", в якому загинули двоє людей.
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