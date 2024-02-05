У 2023 році в Києві сталося майже 1900 ДТП: які основні причини автопригод

Про це повідомили в поліції Києва.

За їхніми даними, найчастіше автопригоди з постраждалими відбувалися по п'ятницях.



Також зазначається, що пік аварійності припадає на 17-ту годину. У цей час було скоєно 8,2% від усіх ДТП.

У поліції наголошують, що основними причинами автопригод з постраждалими стали:

порушення правил маневрування (40%)

перевищення безпечної швидкості (15%)

порушення правил проїзду пішохідних переходів (14%)

перехід проїзної частини у невстановленому місці (9%)

недотримання безпечної дистанції (8%)

порушення правил проїзду перехресть (4%).

Крім того, за звітний період в столиці зареєстровано 803 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані. За 12 місяців 2023 року поліцейськими складено 8191 протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння).