Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У 2023 році в Києві сталося майже 1900 ДТП: які основні причини автопригод

У 2023 році в Києві сталося майже 1900 ДТП: які основні причини автопригод

5 лютого, 2024 понедiлок
08:59
Кримінал Кримінал

За минулий 2023 рік у столиці сталося 1894 дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими, унаслідок чого загинули 103 людини, 2133 зазнали травм різного ступеня тяжкості

Про це повідомили в поліції Києва.  

За їхніми даними, найчастіше автопригоди з постраждалими відбувалися по п'ятницях.

Також зазначається, що пік аварійності припадає на 17-ту годину. У цей час було скоєно 8,2% від усіх ДТП.

У поліції наголошують, що основними причинами автопригод з постраждалими стали:

  • порушення правил маневрування (40%)
  • перевищення безпечної швидкості (15%)
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів (14%)
  • перехід проїзної частини у невстановленому місці (9%)
  • недотримання безпечної дистанції (8%)
  • порушення правил проїзду перехресть (4%).

Крім того, за звітний період в столиці зареєстровано 803 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані. За 12 місяців 2023 року поліцейськими складено 8191 протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння).

  • До прикладу, на початку грудня в Печерському районі Києва п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено", в якому загинули двоє людей.
Теги:
Суспільство
Україна
Новини ДТП
поліція
новини Києва
Читайте також:
Сімферополь
4 лютого, 2024 неділя
Агенту "Атеш" вдалось працевлаштуватись у військкомат Сімферополя
3 лютого, 2024 субота
Командувач Сухопутних військ Сирський перерозподілив сили та засоби ЗСУ на Куп'янському напрямку
Крим, Севастополь, Бельбек
4 лютого, 2024 неділя
У ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала Татаренка під час удару по летовищу "Бельбек"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 лютого
09:14
Yandex.Taxi
Нідерландська Yandex N.V. припиняє співпрацю з Росією, продавши підрозділ за $5,2 млрд
08:34
Мі-8 ВКС РФ
Зниклий у РФ гелікоптер МНС потонув у озері
08:31
техніка окупантів
Оборонно-промислова база РФ не здатна повністю забезпечити технікою нові резерви армії, - ISW
08:25
Оновлено
США Україна
Сенат США досяг двопартійної угоди щодо кордонів включно з допомогою Україні та Ізраїлю, Байден закликав ухвалити законопроєкт якнайшвидше
08:23
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Ворог, імовірно, завіз вибухівку на об'єкти критичної інфраструктури окупованої Херсонщини, - перший заступник голови облради
08:18
На фото: постер "Греммі"
Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Біллі Айліш: у США оголосили переможців "Греммі-2024"
08:05
Оновлено
На фото втрати окупантів
Засіб ППО, 18 артсистем і 810 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:04
OPINION
Костянтин Корсун
Нацвідбір на Євробачення: невже вся екосистема Дії скомпрометована?
08:00
Огляд
Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система у США
07:42
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган обговорить із Путіним "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем, - МЗС Туреччини
07:31
санкції проти Росії
У 13-му пакеті санкцій від ЄС проти РФ не буде нових заборон на імпорт російських товарів, - Reuters
07:24
Канада
Канада готує нові санкції проти лідерів ХАМАС
07:04
боєприпаси 155 мм
Норвезько-фінська компанія Nammo Lapua оголосила про збільшення виготовлення боєприпасів на тлі війни РФ в Україні
06:39
долар
Ірак заборонив низці банків транзакції в доларах США
00:54
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вдарив по командному центру "Хезболли" у Лівані
00:36
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаках БПЛА на Брянську область
00:22
США Японія
Японія та США під час військових навчань назвали Китай "гіпотетичним противником"
2024, неділя
4 лютого
23:36
Зеленський та Залужний
"Нам потрібне перезавантаження": Зеленський щодо питання про звільнення Залужного
23:29
вибори до Держдуми
РФ на окупованих територіях готує "спостерігачів" серед студентів на президентських виборах
23:21
Ексклюзив
Анджей Дуда
"Випадок емоційного зриву": дипломат Огризко прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про невпевненість у поверненні Криму до України
23:07
Джон Кірбі
США пообіцяли нові атаки на цілі, пов'язані з Іраном на Близькому Сході
22:39
фейк
"У Києві можуть знищити більш ніж 70 храмів канонічної УПЦ": російська пропаганда поширює новий фейк
22:35
Ексклюзив
суд гаага
"Розвиток процесу буде нести величезні ризики": юрист Бабін про розгляд справи України проти РФ щодо геноциду в Міжнародному суді ООН
22:26
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
У Німеччині готуються до десятиліть протистояння з Росією, - NYT
22:08
сили ППО
На Сумщині прикордонники знищили ворожий дрон
22:01
Ексклюзив
Україна Євросоюз
У Раді Європи пояснили, що саме перевірятимуть в законодавстві України
21:58
Мі-8 ВКС РФ
Гелікоптер МНС Росії зник із радарів у Карелії
21:48
Оновлено
окупанти орки танк рф
Forbes: 500 танків для наступу на Харківщині - РФ планує захопити Куп'янськ до березня 2024 року
21:44
Карін Жан-П'єр
Білий дім виступив проти законопроєкту щодо підтримки Ізраїлю без допомоги Україні
21:26
Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини
Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини, яка постраждала від атак РФ
21:23
Ексклюзив
Борис Надєждін
Надєждін - це псевдоліберал, який грає на руку Путіну, - дипломат Огризко
21:14
фейк
"Лондон підготував план введення сил НАТО в Україну": росіяни вигадали новий фейк
21:01
Огляд
Бєлгород вибух
Атака на нафтопереробні заводи на території РФ, пожежа в Севастополі біля Бельбеку та знищений катер: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:51
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
"Українська культура - давно європейська культура": представниці України на Євробаченні-2024 про свою перемогу
20:42
паспорт
Окупанти змушують жителів ТОТ писати заяви на відмову від українського громадянства, - ЦНС
20:21
Збірна України з артистичного плавання на ЧС-2023
Українські плавчині вибороли першу нагороду на ЧС-2024 з водних видів спорту
20:17
Джейк Салліван
"Ми не будемо вплутуватися в це": у Білому домі прокоментували ймовірне звільнення Залужного
20:15
Ексклюзив
Ігор Кондратюк
Участь України у Євробаченні, можливо, важливіше, ніж деякі дипломатичні місії, - продюсер Кондратюк
20:10
Оновлено
Співачки Jerry Heil та Alyona Alyona
Україну на Євробаченні-2024 представлятимуть Jerry Heil та Alyona Alyona
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Чи болить вам українське кіно?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV