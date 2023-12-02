У центрі Києва п'яний іноземець влаштував смертельну ДТП

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України у Києві.

Правоохоронці уточнили, що смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Старонаводницькій.

Встановлено, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з машиною марки "Рено".

"Водій та пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події", - розповіли в поліції.

Також у НПУ повідомляли, що винуватцем аварії став громадянин іншої держави, 1979 року народження, який був за кермом "Тойоти". Чоловік, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали порушника. Тепер винуватцеві смертельної ДТП загрожує покарання до 10 років ув'язнення.