У центрі Києва п'яний іноземець влаштував смертельну ДТП
У Печерському районі Києва ввечері в п'ятницю, 1 грудня, п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено", в якому загинули двоє людей
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України у Києві.
Правоохоронці уточнили, що смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Старонаводницькій.
Встановлено, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з машиною марки "Рено".
"Водій та пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події", - розповіли в поліції.
Також у НПУ повідомляли, що винуватцем аварії став громадянин іншої держави, 1979 року народження, який був за кермом "Тойоти". Чоловік, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці затримали порушника. Тепер винуватцеві смертельної ДТП загрожує покарання до 10 років ув'язнення.
- Нагадаємо, 25 листопада у Києві водій збив патрульного та намагався втекти з місця події.
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