ДТП у Києві: водій збив патрульного та намагався втекти з місця події
На столичному Харківському шосе чоловік, проїжджаючи повз патрульних, збив одного з них і намагався втекти з місця аварії
Про це повідомили в Патрульній поліції України.
Там розповіли, що інцидент трапився на Харківському шосе, де поліціянти відпрацьовували повідомлення про собаку, якого травмував водій авто. У той час, проїжджаючи повз них, водій Ford збив патрульного й зник із місця події.
Постраждалого поліціянта ушпиталили з тілесними ушкодженнями.
Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним. Невдовзі особу порушника встановили й затримали його, кажуть у поліції.
Наразі на місці події працюють слідчі. Вони встановлюють обставини справи та надають їй правову кваліфікацію.
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