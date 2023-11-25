ДТП у Києві: водій збив патрульного та намагався втекти з місця події

Про це повідомили в Патрульній поліції України.

Там розповіли, що інцидент трапився на Харківському шосе, де поліціянти відпрацьовували повідомлення про собаку, якого травмував водій авто. У той час, проїжджаючи повз них, водій Ford збив патрульного й зник із місця події.

Постраждалого поліціянта ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

Попередньо правоохоронці стверджують, що водій був п'яним. Невдовзі особу порушника встановили й затримали його, кажуть у поліції.

Наразі на місці події працюють слідчі. Вони встановлюють обставини справи та надають їй правову кваліфікацію.