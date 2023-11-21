На Рівненщині масштабне ДТП за участю 5 авто. Схема об'їзду
Трасу Київ-Чоп на Рівненщині повністю перекрито через ДТП за участю п'яти автомобілів – організовано схему об'їзду
Про це повідомляє Telegram-канал Патрульної поліції Рівненської області.
Внаслідок ДТП за участю п'яти автомобілів на 350-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (поблизу Грушвиці Другої) рух трасою Київ – Чоп буде перекрито доти, доки не буде усунуто наслідки аварії.
За повідомленням поліції, на місці пригоди працюють відповідні служби.
"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та враховуйте погодні умови", - повідомили у поліції.
Тимчасова схема об'їзду
Водії можуть об'їхати заблоковану ділянку траси місцевими дорогами, що проходять через села Грушвиця та Дібрівка, або альтернативними автошляхами.
Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань;
Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни;
М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.
На альтернативних маршрутах вживаються заходи для забезпечення безпеки руху.
- За 10 місяців 2023 року в Україні внаслідок ДТП загинули 2492 людини, також 24 774 отримали травми.
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