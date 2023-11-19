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У 2023 році в Україні внаслідок ДТП загинули майже 2,5 тисячі людей

19 листопада, 2023 неділя
23:39
Кримінал ДТП

За 10 місяців 2023 року в Україні внаслідок ДТП загинули 2492 людини, також 24 774 отримали травми

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими,  внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774", - йдеться у повідомленні.

За словами Білошицького, відповідно до Резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

Він також закликав українців дотримуватися безпечної швидкості, пам'ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування, користуватися ременями безпеки, носити світлоповертальні елементи на одязі, коли ви пішохід, а також сідати за кермо тверезим та відпочилим.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах.
Суспільство
Україна
Новини ДТП
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