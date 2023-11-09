МВС: за час повномасштабного вторгнення на блокпостах внаслідок ДТП загинули 11 військових
Від початку повномасштабного вторгнення Росії 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах
Про це заявив заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в етері "Радіо Свобода".
"Загалом на сьогодні внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо сьогодні від початку повномасштабної війни", - сказав він.
За даними МВС, у більшості випадків водії порушували правила дорожнього руху. Зокрема недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації та погодних умов.
У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.
"Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні, - Додав Страшко.
- Нещодавно на Броварському проспекті в Києві водій збив військовослужбовицю, яка несла службу на блокпості. Жінку госпіталізували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.59Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе