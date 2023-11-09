МВС: за час повномасштабного вторгнення на блокпостах внаслідок ДТП загинули 11 військових

Про це заявив заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в етері "Радіо Свобода".

"Загалом на сьогодні внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо сьогодні від початку повномасштабної війни", - сказав він.

За даними МВС, у більшості випадків водії порушували правила дорожнього руху. Зокрема недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації та погодних умов.

У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

"Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Блокпости – основне завдання їх виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні, - Додав Страшко.