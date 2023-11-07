У Києві автомобіль збив військовослужбовицю на блокпості
Увечері 6 листопада на Броварському проспекті в Києві водій збив військовослужбовицю, яка несла службу на блокпості. Жінку госпіталізували
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
"Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП жінка дістала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.
Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286. Триває з'ясування всіх обставин ДТП.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру, який збив нацгвардійця на блокпості.
- Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. Пізніше ВРП відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя.
- 11 липня експертиза встановила, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який збив на смерть військового у столиці, був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину.
- 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді, матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту. Наявність алкоголю в крові судді на момент скоєння ДТП підтверджено, наголосили в ДБР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.72
- EUR Купівля 39.58Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе