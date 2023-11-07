У Києві автомобіль збив військовослужбовицю на блокпості

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП жінка дістала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 286. Триває з'ясування всіх обставин ДТП.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.