На Харківщині ДТП за участю автобуса та легковика: є загиблий, близько 20 людей постраждали
У Куп'янському районі Харківської області вранці 24 листопада сталася ДТП. Одна людина загинула, 18 травмовано
Про це повідомляє telegram-канал Поліції Харківської області.
Автопригода сталася близько 08:00 на автодорозі "Чугуїв - Крейдяне". Зі слів поліції, водій автомобіля "Тойота" загинув на місці. Пасажира авто госпіталізували із травмами.
"Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - повідомили в поліції.
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