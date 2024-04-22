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Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині перевозили в ящиках боєприпаси та гранати, - очільник МВС Клименко

22 квітня, 2024 понедiлок
13:15
Кримінал Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що військові, яких підозрюють у вбивстві поліцейського у Вінницькій області, перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Мотив встановить слідство. Водночас ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони уже вказали, де розташовані, скинуті у водойму, ці гранати в ящиках", - сказав Клименко.

Також очільник МВС зазначив, що фігуранти вже отримали підозри, їм буде обрано запобіжний захід.

"Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогодні ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження", - додав міністр внутрішніх справ. 

За його словами, інший поліцейський, якого також було поранено, наразі перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі дають позитивний прогноз щодо пораненого.

Клименко зазначив, що правоохоронці виконували свої функціональні обов’язки щодо патрулювання і реагування, тому й зупинили автівку нападників, які їхали у комендантську годину з порушенням Правил дорожнього руху.

  • 21 квітня поліція в Одеській області затримала нападників, що розстріляли поліцейських на Вінниччині. Військовослужбовцям батьку і сину оголосили підозру у дезертирстві. Про увесь хід подій читайте за посиланням.
Теги:
Україна
поліція
Вінниччина
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