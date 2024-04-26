Паспортний сервіс пояснив, хто може отримати документи за кордоном
Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспорти винятково в Україні. Водночас є певні категорії людей, які можуть отримати документи за кордоном
Про це Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" поінформував у Facebook.
"Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.
При цьому отримати паспорти за кордоном усе ще зможуть:
- люди з інвалідністю;
- опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю;
- особи, які потребують постійного догляду;
- люди, котрі супроводжують важкохворих дітей;
- особи зі складових Сил оборони та безпеки;
- постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.
Люди, які подалися на документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати їх у порядку, що діяв до набрання чинності відповідної постанови Кабміну, після усунення технічних несправностей.
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