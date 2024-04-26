Паспортний сервіс пояснив, хто може отримати документи за кордоном

Про це Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" поінформував у Facebook.

"Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

При цьому отримати паспорти за кордоном усе ще зможуть:

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду;

люди, котрі супроводжують важкохворих дітей;

особи зі складових Сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Люди, які подалися на документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати їх у порядку, що діяв до набрання чинності відповідної постанови Кабміну, після усунення технічних несправностей.