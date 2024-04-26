Автора "Червоної рути" Івасюка знищив КДБ, його повісили вже мертвого, - ексзаступник генпрокурора України Голомша

Про це сказав заслужений юрист України, ексзаступник Генпрокурора України Микола Голомша в етері телеканалу "Еспресо".

"У 2007 році було відновлено слідство у справі загибелі Володимира Івасюка, хоча тоді мене інформували, що справи вже такої немає й вона знищена. Але виявилось, що львів'яни зберегли цю справу, і ми вивчили її. Мені, як слідчому з довготривалим стажем, впало в очі, що Володимир Івасюк ніби то забрався на дерево, затягнув пасок і вчинив само повішення. Але на його взутті не було ніяких слідів того, що він залазив на дерево. На його одежі не було виявлено будь-яких мікрочастин від дерев'яних залишків. Ми навіть не могли уявити, як Івасюк міг сам залізти на дерево, забратися на гілку і вчинити само повішення. Після слідчого експерименту ця версія не підтвердилася", - пояснив Голомша.

За словами ексзаступника генпрокурора України, також було вивчено матеріали медичної справи Володимира Івасюка.

"Виявляється, що рецептура лікування й діагноз різнилися між собою. Настільки нахабно працювала служба КДБ. Нагадаю, що на той час працювала операція "Капкан", яка стосувалася українських діячів. Якщо бачили, що людина харизматична й сіє все українське, то її знищували. Розслідуючи далі цю справу, ми призначили судову експертизу. Експерти наголосили, що Івасюк був повішений мертвим. Наші думки збіглися з думками експертів. Пізніше молода слідча група зі Львова підтвердила те, що Івасюк не міг вчинити самогубство в такий спосіб, як це було описано раніше. Маю для себе конкретне переконання, що Івасюка було знищено службою КДБ, і про це вказували конкретні факти", - наголосив Голомша.