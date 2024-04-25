В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
Другим об’єктом, по якому вдарили ЗСУ після отримання ATACMS, могла стати систему ППО С-300 росіян під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За словами американського високопосадовця, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.
ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).
Українські військові поки не підтвердили цей удар.
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