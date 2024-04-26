Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського

Суд арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського

26 квітня, 2024 п'ятниця
08:20
Кримінал Микола Сольский

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що суд застосував запобіжний захід для Миколи Сольського у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 24 червня 2024 року включно. Крім цього, міністр може внести заставу у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тисяч гривень.

У разі внесення застави Сольський має прибувати за кожним викликом слідчого НАБУ, прокурора та інших органів, не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді, утримуватися від спілкування зі свідками, здати документи для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

  • 23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради та міністра Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн: їм оголосили підозру.
  • Учора Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Теги:
Суспільство
Україна
Читайте також:
ID-картка, паспорт
25 квітня, 2024 четвер
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
Росія продовжує продукувати фейки
25 квітня, 2024 четвер
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
ракета ATACMS
25 квітня, 2024 четвер
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
09:44
американські системи ППО Patriot
Іспанія передасть Україні ракети для Patriot, - El Pais
09:22
Ексклюзив
Скадовськ, окупанти
Колаборанти першої хвилі з Херсонщини вже сидять у в'язницях РФ або втекли, - мер Скадовська Яковлєв
09:12
ДТП
У польському Щецині сталась ДТП під час руху колони британської військової техніки: є поранені військові
09:07
Херсонщина війна з росією
РФ вдарила по ТЦ, дитячому садку та житлових кварталах на Херсонщині: 6 постраждалих
08:53
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія завела усі кораблі в Чорному та Азовському морях до пунктів базування
08:34
Ексклюзив
прикордонники
На Сумщині прикордонники відбили атаку російської ДРГ, - речник ДПСУ Демченко
08:33
Шахтарі
Росіяни мобілізували на сході України майже 60% гірників і визнали близько 100 шахт зі 114 нерентабельними, - Луганська ОВА
08:26
Пентагон
США вже почали відправляти в Україну артилерійські снаряди, деякі види зброї та техніки, - Пентагон
08:14
ДБР
Вимагав $100 000 за закриття провадження про колабораціонізм: на Харківщині викрили поліцейського
08:09
Україна може вдарити ракетами ATACMS по Криму, - NYT
08:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Про вибори в Україні можна буде думати після виборів у США
07:51
Швеція Готланд солдат
Швеція відправить бронетехніку та танки Leopard у Латвію для посилення кордону з РФ
07:44
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Російська армія за добу війни в Україні втратила 950 військових, 7 танків та 31 артсистему
07:37
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ завершив підготовку до наземної операції у Рафаху й чекає команди уряду
07:32
обстріл, ППО
Росія заявила про нібито знищення двох українських реактивних снарядів "Вільха" над Білгородщиною
07:09
долари
Радники Трампа шукають способи запобігти відмові країн від використання долара, - Bloomberg
06:49
Ракета
Британський есмінець уперше з 1991 року збив ракету хуситів
06:45
Куба
Санкції США: компанії Аргентині відмовилися заправляти літаки Куби, скасовано численні рейси
06:25
Сухопутні війська ЗСУ
Захоплення Часового Яру відкриє для РФ перспективи для значного оперативного прогресу, - ISW
06:22
танк Abrams M-1
Associated Press: Україна тимчасово не використовуватиме танки Abrams на фронті. Причина
05:58
російська армія, мобілізація
"Ветерани СВО" за час від початку великої війни в Україні вбили і покалічили понад 200 росіян, - ЗМІ
05:36
Окупанти на ЗАЕС
Атаки на ЗАЕС припинились, але ситуація непередбачувана, -  МАГАТЕ
05:08
Італія
Журналісти державного телеканалу Італії RAI анонсували страйк
04:40
Старт китайського космічного корабля "Шеньчжоу-16", Shenzhou-16
Китай відправив на свою орбітальну станцію трьох астронавтів
04:12
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Атака хакерів з КНДР на Південну Корею: постраждали 10 оборонних підприємств
03:44
сектор Газа
Від початку війни з Ізраїлем з Гази до Єгипту втекли близько 100 тисяч палестинців
03:16
Ллойд Остін
Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони Румунії допомогу Україні
02:48
війна з росією журналіст
Воювала з 2014 року: у боях з РФ загинула журналістка Алла Пушкарчук
02:20
Сирія
Росія все частіше завдає повторних ударів в Україні, наслідуючи свою тактику в Сирії, - США в ОБСЄ
01:52
Снаряди 155 мм калібру
Politico: США готують контракти на озброєння для України на $6 млрд. Що вони включатимуть
01:24
блокування кордону, Польща
Уряд Польщі погодив план допомоги фермерам, які протестували на кордоні з Україною
00:56
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі озвучив найшвидший сценарій завершення війни в Україні
00:28
У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus
00:04
ЗРК Crotale
Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпіади, - ЗМІ
2024, четвер
25 квітня
23:38
Держдеп США
"Немає рішення чи позиції": Держдеп США про допомогу щодо повернення чоловіків в Україну
23:02
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Греція не має наміру відправляти Україні системи ППО, - прем'єр Міцотакіс
22:47
Україна - США, конгрес
США відправлять новий пакет допомоги Україні "якомога швидше", - генерал Браун
22:21
загранпаспорт рф
ЗМІ: У Росії розглядають заборону на видачу паспортів за кордоном. МЗС заперечує
22:00
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 11 людей, які були в електричці
21:57
Ексклюзив
український паспорт
"Незаконне доручення": дипломат Чалий про зупинку видачі документів закордоном військовозобов’язаним
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV