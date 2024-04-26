Суд арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів
Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.
Зазначається, що суд застосував запобіжний захід для Миколи Сольського у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 24 червня 2024 року включно. Крім цього, міністр може внести заставу у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тисяч гривень.
У разі внесення застави Сольський має прибувати за кожним викликом слідчого НАБУ, прокурора та інших органів, не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді, утримуватися від спілкування зі свідками, здати документи для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.
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