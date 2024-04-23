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Збитки на майже 300 млн грн: НАБУ викрило злочинну групу з чинним міністром на чолі

23 квітня, 2024 вiвторок
09:40
Кримінал НАБУ викрило злочинну групу з чинним міністром на чолі

НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн: йому оголосили підозру

Про це інформує НАБУ. 

За даними слідства, до злочинної групи також входили куратори та службовці органів Держгеокадастру. За їх сприяння було знищено документи, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Оскільки документи були відсутні, обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. 

"Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безплатну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання", - йдеться у повідомленні. 

У 2017-2021 рр. унаслідок цієї оборудки учасники схеми отримали 1250 земельних ділянок загальною площею 2493 га. На той час їхня вартість становила понад 291 млн грн. Згодом вони також хотіли отримати у власність 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, але їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП. Після обшуків на ділянки наклали арешт. 

"Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми", - додали в НАБУ.

Суспільне, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомило, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. 

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали керівників і учасників злочинної організації, що протиправно заволоділи 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС.
Теги:
Україна
Верховна Рада
ВРУ
НАБУ
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