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Привласнили 5 га землі стратегічного значення на Київській ГЕС: ДБР викрило учасників злочинної організації

29 листопада, 2023 середа
10:47
Кримінал

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали керівників і учасників злочинної організації, що протиправно заволоділи 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що до злочинної організації входило майже 20 фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів, які діяли в інтересах декількох забудовників.

Наразі вже оголошено 8 підозр, п'ятьох людей затримали.

Фото: ДБР

ДБР повідомляє, що організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали ділянки як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України.

Інші учасники підшукували через соціальні мережі так званих підставних осіб, які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Фото: ДБР

Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони перепродавали землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Загальна площа таких ділянок понад 5 гектарів, а їхня вартість становить понад 15 млн грн.

Фото: ДБР

Повідомляється, що реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями про:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; 
  • шахрайство в особливо великих розмірах;
  • легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Водночас дії службових осіб Держгеокадастру кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Фото: ДБР

Учасниками злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

  • Місяцем раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із Національним антикорупційним бюро оголосила підозру чинному народному депутату ВРУ у привласненні понад 320 га землі, що призвело до збитків для держави більше ніж на 123 млн грн.
Київщина
ДБР
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