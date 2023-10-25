Чинному нардепу оголосили про підозру в заволодінні землею площею понад 320 га

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Повідомляється, 2016-2019 роках народний депутат України контролював службовців Головного управління Держгеокадастру в одній з областей і придумав схему, за якою привласнив 323 гектари землі, що належали державному підприємству.

За його планом директор держпідприємства мав відмовитися від землі й подати заяву до ГУ Держгеокадастру області. Потім керівник ГУ Держгеокадастру області передав землю попередньо обраним фізособам, які потім продали її компанії, що належала організатору схеми.

У справі підозру отримали три особи:

екскерівник Головного управління Держгеокадастру однієї з областей,

колишній директор державного підприємства,

директор приватного підприємства.

Вони звинувачуються у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах організованою групою. За це їм загрожує від 7 до 12 років в’язниці, позбавлення права займати деякі посади на три роки з конфіскацією майна.

Фото: САП

Ймовірно йдеться про Роберта Горвата з групи Довіри, пише LIGA.net. Він мажоритарник з Закарпатської області, зараз - член групи Довіра. Обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за 68 округом. До 2014 року був бізнесменом.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.