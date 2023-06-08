Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Високопосадовець підписав кілька наказів про виділення землі 8 громадянам без перевірки того, що вони вже отримували землю.

За кілька днів після цього ці жителі передали свої землі столичній фірмі, що займається вирощуванням зернових культур.

"Йдеться про 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області", - пише пресслужба.

Це завдало державі збитків на майже 700 тис. грн.

Начальника головного управління Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Хмельницької області підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Чиновнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Слідство перевіряє, чи не отримував чиновник хабарі за ці дії та вивчає інші можливі епізоди незаконного виділення землі.

Нагадаємо, наприкінці квітня дізналися про незаконну роздачу земель Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району. За даними слідства, посадовці роздали приватним особам близько 40 га землі в обхід законодавства. Їх ринкова вартість складає близько 3 млн грн.