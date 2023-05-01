Намагалися заволодіти нерухомістю Укрпошти і 280 га землі: арештовано депутата облради Одещини, його дружину та спільників
Правоохоронці затримали депутата облради та його дружину за рейдерство. Зловмисники намагались заволодіти приміщеннями Укрпошти поблизу узбережжя на Одещині
Про це інформує Служба безпеки України.
"Фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ "Укрпошта" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи", - пояснюють правоохоронці.
Зловмисники, аби реалізувати "план", підробили документи на право власності будівлі Укрпошти та ділянки, через свого нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Згодом вони передали це майно своїй фірмі.
Нині будинки та територія Укрпошти повернуті державі, а на земельні ділянки накладено арешт.
Депутата облради затримано та повідомлено про підозру за кримінальними статтями про порушення законів та звичаїв війни, підроблення документів та шахрайство.
Суд визначив йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави 24,5 млн гривень.
Дружину депутата та помічнику також повідомлено про підозру за фактом участі у рейдерському захопленню. Їх також взято під варту з можливістю внесення застави у сумі 8 млн грн.
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