Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"На кордоні продовжуються магічні дійства з військовозобов’язаними чоловіками: вони зникають у вентиляційних трубах потягів, маскуються під сидінням автомобіля", - розповідають військові.

Повідомляється, що у четвер на Одещині затримали "жінку" в сонцезахисних окулярах у темний час доби.

Під час перевірки документів "вона" виявилася чоловіком.

"Жіночість йому не до лиця", - коментують прикордонники.

Ухилянту вручили повістку.