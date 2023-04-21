Перука та окуляри: прикордонники на Одещині викрили ухилянта, який перевдягнувся в жінку
Учора, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці виявили чоловіка, який перевдягнувся в жінку, аби незаконно покинути Україну
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"На кордоні продовжуються магічні дійства з військовозобов’язаними чоловіками: вони зникають у вентиляційних трубах потягів, маскуються під сидінням автомобіля", - розповідають військові.
Повідомляється, що у четвер на Одещині затримали "жінку" в сонцезахисних окулярах у темний час доби.
Під час перевірки документів "вона" виявилася чоловіком.
"Жіночість йому не до лиця", - коментують прикордонники.
Ухилянту вручили повістку.
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