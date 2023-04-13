Прямував до коханої: прикордонники затримали громадянина Молдови, який напідпитку перелізав через огорожу
У четвер, 13 квітня, українські прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався незаконно потрапити на територію України. Чоловік напідпитку не зміг подолати інженерну огорожу і заснув
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що до України молдавський "Ромео" намагався потрапити, аби побачитися із коханою. Чоловік не зміг подолати інженерну перешкоду на кордоні, впав у рів і заснув. Розбудили його прикордонники.
"За відчайдушне кохання іноземець поплатився адміністративною відповідальністю", - ідеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі також розповіли, що подібний інцидент із чоловіком трапився не вперше, тож його позбавили права в’їзду в Україну на 10 років.
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