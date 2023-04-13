Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що до України молдавський "Ромео" намагався потрапити, аби побачитися із коханою. Чоловік не зміг подолати інженерну перешкоду на кордоні, впав у рів і заснув. Розбудили його прикордонники.

"За відчайдушне кохання іноземець поплатився адміністративною відповідальністю", - ідеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі також розповіли, що подібний інцидент із чоловіком трапився не вперше, тож його позбавили права в’їзду в Україну на 10 років.