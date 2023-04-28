Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Шпигуни збирали інформацію про розміщення українських ракетних підрозділів, озброєння, ангарів для зберігання військової техніки. Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для завдання по них ракетних ударів.

Подружжя переїхало до Одеси 2018 року за вказівкою російських спецслужб. Легалізувавши своє перебування в Україні, вони перейшли в "режим очікування". Шпигуни вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси, яких збиралися використати для розвідки.

Для комунікації та передачі даних колишній кадровий військовий РФ із дружиною користувалися відпрацьованим анонімним телеграм-каналом. Зловмисників затримали під час виконання завдання від кураторів, запобігши витоку держтаємниці.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України). Обвинувачені перебувають під вартою без права вносити заставу.