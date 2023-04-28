За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили "заступницю голови адміністрації міста Торез"

Про це повідомили в telegram-каналі СБУ.

Стало відомо, що Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині.

Зазначаться, що зловмисницею є "заступниця голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва – Чистякове).

На цій "посаді" вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора.

Для цього вона організувала в місті "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів РФ.

Також додається, що серед "пунктів призначення" були території Сибіру і Далекого Сходу.

За матеріалами СБУ суд призначив окупаційному "віцемеру" 15 років тюрми.

"Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації "ДНР". Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації м. Єнакієве". Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню", - йдеться у дописі.

Додається, що згодом її "підвищили" до "віцемера м. Торез" та доручили відповідати за "соціальний блок".

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зазначається, що наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва органів прокуратури.