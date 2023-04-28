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За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили "заступницю голови адміністрації міста Торез"

28 квітня, 2023 п'ятниця
12:33
Кримінал За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили "заступницю голови адміністрації міста Торез"

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено "віцемера Тореза", яка займалась депортацією українців до Сибіру

Про це повідомили в telegram-каналі СБУ.

Стало відомо, що Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну керівницю окупаційних органів РФ у тимчасово захопленій Донеччині.

Зазначаться, що зловмисницею є "заступниця голови адміністрації міста Торез" (сучасна українська назва – Чистякове).

На цій "посаді" вона виконувала завдання Москви щодо депортації мешканців тимчасово окупованих районів Донеччини до країни-агресора.

Для цього вона організувала в місті "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів РФ.

Також додається, що серед "пунктів призначення" були території Сибіру і Далекого Сходу.

За матеріалами СБУ суд призначив окупаційному "віцемеру" 15 років тюрми.

"Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації "ДНР". Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації м. Єнакієве". Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню", - йдеться у дописі.

Додається, що згодом її "підвищили" до "віцемера м. Торез" та доручили відповідати за "соціальний блок".

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зазначається, що наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва органів прокуратури.

  • 27 квітня слідчі СБУ Львівщини повідомили про підозру черговому поплічнику ворога - жителю Луганщини, який добровільно вступив до лав "народної міліції ЛНР".
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
Військові новини
"ДНР".
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