Заволодіння держземлею на 291 млн грн: міністр Сольський подав у відставку

Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", - написав він.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.