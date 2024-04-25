Заволодіння держземлею на 291 млн грн: міністр Сольський подав у відставку
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якого Національне антикорупційне бюро викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав у відставку з посади
Про це повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", - написав він.
За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
- 23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради та міністра Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн: їм оголосили підозру.
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