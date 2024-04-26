Окупанти КАБами обстріляли промисловий об'єкт у Сумах
26 квітня росіяни завдали авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 26 квітня ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
- 26 квітня російська армія обстріляла місто Дергачі Харківського району. Влучили у житловий будинок, внаслідок чого постраждали четверо осіб, зокрема й троє дітей.
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