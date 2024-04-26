Кулеба про зупинку видачі паспортів чоловікам за кордоном: "Ідеться про справедливість"

Про це він сказав під час спільної пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже, передає LIGA.net.

"Думаю, що це справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну", - сказав очільник відомства.

Він додав, що всі чоловіки призовного віку, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримували тимчасовий захист і соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.

"Моїм завданням як дипломата є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але як я вже згадував, ідеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", - сказав Кулеба.