Кулеба про зупинку видачі паспортів чоловікам за кордоном: "Ідеться про справедливість"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає справедливою зупинку надання консульських послуг чоловікам за кордоном і їхнє повернення до України
Про це він сказав під час спільної пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже, передає LIGA.net.
"Думаю, що це справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну", - сказав очільник відомства.
Він додав, що всі чоловіки призовного віку, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримували тимчасовий захист і соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.
"Моїм завданням як дипломата є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але як я вже згадував, ідеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", - сказав Кулеба.
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