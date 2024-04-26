Хотіли продати криміналітету гранатомети та вибухівку: у трьох областях викрили торговців трофейним озброєнням

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла продажу зброї представникам кримінальних кіл у Полтавській, Одеській та Житомирській областях.У результаті комплексних заходів затримано торгівців трофейним озброєнням, яке нелегально вивозили з місць колишніх боїв поблизу лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у Полтавській області нейтралізували угруповання, яке намагалось продати арсенал бойових гранат і автоматичну зброю, вишукуючи клієнтів завдяки особистим зв'язкам з криміналітетом. Трьох людей затримали на спробі продажу бойових засобів ураження.

На Одещині підозру оголосили місцевому жителю. Він планував продати понад пів кілограма пластиду, пристрої для мінно-вибухових речовин, дві бойові гранати і майже 5 метрів шнура для детонування вибухівки.

Тим часом на Житомирщині викрили трьох торгівців зброєю, які пропонували своїм клієнтам арсенал трофейних засобів ураження, серед яких автомат Калашникова, реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва, понад 20 бойових гранат та велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.

"За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Вилучені засоби ураження планується передати на потреби ЗСУ", - додали в СБУ.