Ворог утричі переважає в живій силі: Згурець сказав, де на Покровському напрямку окупанти зосередили зусилля

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою. Наразі ворог намагається просуватися в Очеретиному й на захід в бік населеного пункту Прогрес. На цьому напрямку ворог має 3-х кратну перевагу в живій силі. Туди він перекидає свої резерви. Там навіть з'являються перші частини новосформованої 27-ї дивізії армії РФ. Тобто основні зусилля ворог кидає на Очеретине, і насамперед на розширення вклинення", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, бойові дії тривають у населеному пункті Новокалинове та в районі Новобахмутівки.

"Ворогу вдалося зайти у Новобахмутівку. Ці два населені пункти розташовані на північ і на південь від Очеретиного. Росіяни намагаються ускладнити контратакувальні дії ЗСУ, які можуть перерізати це вклинення. Зараз ми проводимо оборонні дії. Але, якщо росіяни матимуть подальшу перевагу й наше військове керівництво оцініть ризики й наслідки, не можна виключати, що у разі загрози для нашого угрупування, яке тримає лінію оборони від Бердичів на південь, може бути ухвалене рішення про відведення військ ЗСУ на другу лінію оборони, яка йде вздовж водних перешкод. Ділянка від Очеретиного створює певні тактичні загрози для наших військ. Головне, щоб ці загрози не переросли в успіхи противника. Усе буде вирішувати наявність резервів, артилерії, і розуміння особливості оборони на цій ділянці", - наголосив Згурець.