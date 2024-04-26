Захоплення Часового Яру відкриває для РФ перспективи для значного оперативного прогресу, - ISW
Російська окупаційна армія не полишає спроб окупувати Часів Яр. Захоплення міста дозволить РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс на Донеччині
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що російська армія посилює власні сили для захоплення Часового Яру з березня 2024 року.
"Наступальна спроба захопити Часів Яр відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативного значного прогресу, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить російським військам почати подальші наступальні операції проти міст, які утворюють значний український оборонний пояс у Донецькій області", - вважають аналітики.
Водночас вони наголошують, що окупанти "справді становлять реальну загрозу" захоплення Часів Яру, хоча вони, ймовірно, не зможуть зробити це швидко. Крім цього в ISW припускають, що російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більше території до прибуття в Україну допомоги від США.
- Протягом доби 25 квітня на лінії фронту було зафіксовано 93 бойових зіткнення. Українські Сили оборони відбили 23 ворожі атаки на Авдіївському напрямку.
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