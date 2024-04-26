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Ексклюзив

ЗСУ вдалося вибити противника з двох позицій на Бахмутському напрямку, - комбат 92-ї омбр Федоренко

26 квітня, 2024 п'ятниця
10:18
Війна з Росією Карта. Бахмут_2404

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко заявив, що у Часовому Яру противника немає, місто повністю контролюється Силами оборони України

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бойові дії тривають достатньо потужно. Гримлять населені пункти Богданівка й Іванівське. Тому що противнику важливо з Богданівці вийти й взяти в напівоточення Часів Яр та через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх. Таким чином противник намагається взяти в лещата місто Часів Яр, і потім продавлювати в районі основного зосередження", - пояснив Федоренко. 

За словами комбата 92-ї омбр, наразі у Часовому Яру противника немає, місто повністю контролюється Силами оборони України.

"Є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то зайшли в Часів Яр. Але заради правди, лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала. Триває динамічна робота щодо відбиття атак з боку противника. В окремих випадках Сили оборони проводять покращення по передньому краю. Зокрема, на цьому тижні вдалося вибити противника з двох позицій і повною мірою забрати собі одну з лісопосадок. Наразі усі позиції, з яких вдалося вибити окупанта, залишаються за нами", - наголосив Федоренко. 

  • Інститут вивчення війни повідомляє, що російська окупаційна армія не полишає спроб окупувати Часів Яр. Захоплення міста дозволить РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс на Донеччині.
  • Протягом доби 25 квітня на лінії фронту було зафіксовано 93 бойових зіткнення. Українські Сили оборони відбили 23 ворожі атаки на Авдіївському напрямку.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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