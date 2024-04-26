ЗСУ вдалося вибити противника з двох позицій на Бахмутському напрямку, - комбат 92-ї омбр Федоренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бойові дії тривають достатньо потужно. Гримлять населені пункти Богданівка й Іванівське. Тому що противнику важливо з Богданівці вийти й взяти в напівоточення Часів Яр та через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх. Таким чином противник намагається взяти в лещата місто Часів Яр, і потім продавлювати в районі основного зосередження", - пояснив Федоренко.

За словами комбата 92-ї омбр, наразі у Часовому Яру противника немає, місто повністю контролюється Силами оборони України.

"Є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то зайшли в Часів Яр. Але заради правди, лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала. Триває динамічна робота щодо відбиття атак з боку противника. В окремих випадках Сили оборони проводять покращення по передньому краю. Зокрема, на цьому тижні вдалося вибити противника з двох позицій і повною мірою забрати собі одну з лісопосадок. Наразі усі позиції, з яких вдалося вибити окупанта, залишаються за нами", - наголосив Федоренко.