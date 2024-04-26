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Огляд

Пентагон дав добро на атаки ATACMS по Криму, а Польща спробує повернути українських призовників. Акценти світових ЗМІ 26 квітня

Юрій Мартинович
26 квітня, 2024 п'ятниця
11:14
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – нові можливості ЗСУ завдяки "довгим рукам" ракет ATACMS, а також, чи буде Польща й інші країни депортувати українців призовного віку назад в Україну

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 квітня.

Куди Київ може бити завдяки ракетам ATACMS

Фото: відкриті джерела


Україна отримала і вже почала використовувати довгоочікувані ракети ATACMS з дальністю удару близько 300 км. Як пише The New York Times, Пентагон дозволив Україні використовувати нову зброю для ураження російських цілей у Криму.

Високопоставлені чиновники Пентагону заявили в четвер, що українські сили зможуть використовувати нещодавно поставлену ракетну систему дальнього радіусу дії для більш ефективного націлювання на російські сили в окупованому Криму.

"Після кількох місяців запитів Україна отримала більш дальню версію армійських тактичних ракетних систем, відому як ATACMS, яка може долати 190 миль (300 км). Перед поставкою цього місяця Сполучені Штати вже надали Україні версію системи, яка має радіус дії 100 миль (160 км) і озброєна касетними боєприпасами широкого розповсюдження", - кажуть американські журналісти.

Посадові особи з питань національної безпеки США заявили, що нова система зброї може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.

Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок", — сказав високопоставлений чиновник оборони журналістам під час брифінгу в Пентагоні.

Представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну. Раніше адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшого радіусу дії, щоб це було сюрпризом для росіян. Вони були частиною 300 млн поставки, оголошеної в березні.

"Україна використала ракети більшого радіусу дії ввечері у вівторок, щоб завдати удару по російським військам у портовому місті Бердянськ, заявив високопоставлений чиновник США на умовах анонімності для обговорення оперативних питань. Соціальні мережі в Україні повідомляли про великі пожежі та вибухи минулого тижня на військовому аеродромі в Джанкой, Крим, який, за словами двох офіційних осіб США, був ціллю ATACMS далекої дії", - пишуть у The New York Times і додають, що рішення Байдена в лютому відправити в Україну понад 100 систем великої дальності стало серйозною зміною його політики.

Раніше адміністрація президента США ухилялася від їх надсилання через побоювання, що Київ використає ці системи для атак на цілі в Росії, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту. Але за більш ніж два роки після вторгнення Росії та окупації України розрахунки Байдена змінилися, кажуть представники адміністрації.

Часів Яр

Фото: gettyimages


Також у The New York Times пишуть про запеклий бій за Часів Яр, який займає лише близько 13 квадратних кілометрів, але якщо росіяни зможуть захопити його, вони контролюватимуть командні висоти, які дозволять їм націлитися безпосередньо на основну агломерацію міст у Донецькій області, які все ще знаходяться під контролем Києва. У тому числі й штаб українського східного командування в Краматорську.

"Часів Яр — це "ключ", який відкриє браму для виснажливих і тривалих боїв", — вважає військовий аналітик, колишній полковник української армії Сергій Грабський.

Хоча Україна сподівається, що поновлена ​​військова допомога від Сполучених Штатів дозволить їй розпочати стабілізацію зношених оборонних ліній, її солдатам відчайдушно не вистачає майже всього — від артилерійських снарядів і танкових снарядів до протиповітряної оборони та бронетехніки.

Американські журналісти констатують, що можуть знадобитися тижні, щоб значні потоки матеріальних засобів змінили динаміку на фронті, і українські чиновники попередили, що Кремль спробує використати цю можливість, щоб прорвати українську оборону, де тільки зможе.

Чи правильно позбавляти паспорта українців за кордоном

Мобілізація жінок

Фото: Колаж Еспресо TV


Черги за кордоном в українських консульствах не оминули увагою іноземні ЗМІ. У Politico написали, що критика українського уряду в країні посилюється через суперечливу тимчасову заборону на видачу нових паспортів і надання нетермінових консульських послуг для українських чоловіків призовного віку за кордоном.

Нові мобілізаційні вимоги, які змушують усіх чоловіків бойового віку реєструватися або оновлювати особисті дані в українських призовних комісіях, незалежно від місця їх проживання, спричинили в консульствах справжні заворушення в той час, коли Україна намагається протистояти Росії на полі бою.

Багато українських чоловіків, які роками жили за кордоном зі своїми родинами до початку повномасштабного вторгнення, є обурені, оскільки вони не планували повертатися воювати, а активно допомагали донатами та виступали за збільшення допомоги Україні. Водночас діючі військовослужбовці, багато з яких воюють на передовій понад два роки без відпочинку, незадоволені тим, що в новому законі про мобілізацію немає умов демобілізації.

"На думку багатьох його критиків, новий указ про консульську службу порушує права людини і лише відштовхне українців, які живуть за кордоном. Але уряд президента Володимира Зеленського вважає це рішення справедливим", - відзначають у Politico.

Українські чоловіки за кордоном можуть втратити свій легальний статус перебування, заявив виконувач обов'язків голови Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

"У деяких країнах українці почнуть втрачати правовий статус осіб, які перебувають під захистом. Їм доведеться клопотати про надання статусу біженця", – сказав Павліченко.

За європейськими оцінками, приблизно від 600 000 до 850 000 українських чоловіків втекли до Європейського Союзу після початку російського нападу в 2022 році.

Тим часом Польща та Литва кажуть, що допоможуть Києву повернути на батьківщину чоловіків-українців, пише The Guardian.

"Ми давно пропонували, що ми можемо допомогти українській стороні забезпечити, щоб люди, які підлягають [обов’язковій] військовій службі, поїхали в Україну", — сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, але не уточнив подробиць про те, які механізми можуть бути використані.

Його литовський колега Лаурінас Кашчунас сказав, що Литва також може вжити подібних зусиль. "Україні дуже не вистачає мобілізаційного резерву... Це несправедливо по відношенню до тих громадян, які воюють за свою країну", - сказав він у четвер.

Тадеуш Колодзей, юрист польської неурядової організації Ocalenie Foundation, заявив, що польська влада не могла б депортувати українських чоловіків в Україну, а також не планує оголосити їх перебування в країні незаконним.

Але наступного тижня польський парламент має розглянути нові постанови, які вимагатимуть від усіх українців пред’являти дійсний паспорт, щоб мати можливість отримати пільги в Польщі. Раніше українські біженці могли зробити це, пред'явивши будь-які інші документи, що посвідчують їх особу.

"Проєкт тексту, який ми бачили, скоротить приблизно 80% пільг для людей без паспорта", – сказав Колодзей. Згодом також можуть виникнути питання, чи можуть люди без паспорта легально працювати. "Якщо отримати паспорт буде неможливо, багато з цих людей можуть попросити притулку", — додав Колодзей.  

Як старий військовий корабель може спровокувати велику війну між Китаєм та Філіппінами

Фото: benarnews


А в Азії може спалахнути нова війна через старий іржавий військовий корабель, що знаходиться в спірних водах, про це пише The Washington Post.

"У найбільш запеклій водній артерії у світі ризик наступної війни в Азії все більше залежить від ветхого корабля, поцяткованого дірами, вкритого іржею та прикинутого до рифу", - кажуть американські журналісти.

Щоб підтвердити свої претензії в Південно-Китайському морі, Філіппіни в 1999 році навмисно посадили десантний корабель часів Другої світової війни на напівзатоплену мілину, створивши судно як форпост філіппінського флоту. BRP Sierra Madre, яка з тих пір залишилася на мілині, стала епіцентром ескалації напруженості між Філіппінами та Китаєм — і тією ниткою, яка може втягнути Сполучені Штати в збройний конфлікт у Тихому океані, кажуть офіційні особи і аналітики безпеки.

Китай претендує на переважну частину Південно-Китайського моря і в останні місяці посилив зусилля, щоб запобігти постачанню Філіппінами персоналу на борт Sierra Madr. Аналіз даних стеження за судами та відеозаписів за останній рік показує, що кораблі китайської берегової охорони та міліції неодноразово стикалися з філіппінськими судами постачання. Китайські кораблі також все частіше використовували водомети з близької відстані, часом виводячи з ладу філіппінські кораблі та ранячи моряків.

Будь-яка подальша ескалація, попереджають західні та філіппінські офіційні особи, може призвести до відкритого конфлікту.

Представники адміністрації Байдена підкреслили, що збройний напад на філіппінське військове судно, таке як Sierra Madre, спричинить військову відповідь США відповідно до договору про взаємну оборону 1951 року. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив після зустрічі з президентом Байденом у Вашингтоні на початку цього місяця, що вбивство філіппінських військовослужбовців іноземною державою також буде підставою для порушення договору.

Аналітики кажуть, що Пекін, можливо, і не має наміру розпочинати тут війну, але неодноразові зіткнення в морі між суднами підвищили ймовірність фатальних дій, що також може спровокувати відповідь США.

Суперечка навколо цієї мілини — одного з десятків спірних островів, рифів та інших об’єктів — є частиною все більш небезпечної конкуренції між країнами, які межують з Південно-Китайським морем, за суверенітет над цими стратегічними водами та контроль над енергетичними та іншими ресурсами, які знаходяться нижче.

Читайте також: Україна досі не виробила плану перемоги, а Лондон продовжує фінансувати Кремль через купівлю нафти. Акценти світових ЗМІ 25 квітня

Теги:
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Суспільство
Світ
Китай
МЗС
Пентагон
ЗСУ
Філіппіни
мобілізація
Війна з Росією
США
Військові новини
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