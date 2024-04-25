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Огляд

Україна досі не виробила плану перемоги, а Лондон продовжує фінансувати Кремль через купівлю нафти. Акценти світових ЗМІ 25 квітня

Юрій Мартинович
25 квітня, 2024 четвер
11:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань, як допомога США допоможе Україні і чи достатньо цього для перемоги, враховуючи складну ситуацію на фронті, а також, чому Велика Британія продовжує купляти російські нафтопродукти у посередників

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 квітня.

На фронті важка ситуація, а нові обіцянки США не гарантують перемоги Україні

ЗСУ генштаб війна з Росією

Фото: Генштаб ЗСУ

 

Попри оптимізм через затвердження США довгоочікуваної допомоги, на фронті ситуація виглядає вкрай складною, адже росіяни продовжують свій рух Донбасом на захід. У CNN пишуть, що поки Україна чекає на військову допомогу США, Росія продовжує просуватися на сході. Село Очеретине залишається в центрі уваги російських військ, а українська моніторингова група DeepState показує майже щоденне просування росіян на захід уздовж височини в цій місцевості.

"Місцевість має центральне значення для лінії оборони України на цій ділянці фронту і є основною мішенню для російських військ після того, як вони захопили у лютому цього року промислове місто Авдіївка – приблизно за 16 кілометрів", - відзначають у CNN і додають, що Україна місяцями заявляла, що терміново потребує життєво важливих боєприпасів, у тому числі протиповітряної оборони та артилерії.

Останнє картування лінії фронту від DeepState показує, що центр Очеретиного, включно із залізничною станцією, в руках росіян, а Україна також втрачає позиції в сусідньому селі Новобахмутівка, безпосередньо на півдні.

Український військовий блогер Богдан Мирошников написав: "У Новобахмутівці ворог просунувся в селі, просунувшись на глибину до 400 метрів. Раніше вони контролювали лише південно-східну частину села, а зараз контролюють майже 3/4 села".

Прямуючи на південь, наступними селами є Бердичі та Семенівка і звідти також бачать, як російські війська намагаються просуватися вперед.

DeepState повідомляє, що спроби просунутися далі на захід вздовж лінії від Очеретиного були заблоковані завдяки успішній українській контратаці 100-ї бригади, але чітко наголошує, що збройним силам України потрібна військова допомога США, щоб та якомога швидше прибула на фронт.

Минулого тижня офіцер зі Східного командування України сказав CNN, якщо російським військам вдасться захопити й утримати Очеретине, це може відкрити життєво важливі українські матеріально-технічні маршрути, з’єднавши три ключові військові вузли: Костянтинівка, Покровськ і Велика Новосілка – під вогневим контролем Росії.

Тим часом навколо Часового Яру, приблизно за 40 кілометрів на північ, як українські, так і російські звіти свідчать про те, що ЗСУ вдалося зупинити російське просування, принаймні на даний момент.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що, на його думку, Володимир Путін наказав захопити Часів Яр до 9 травня – дня, коли Росія святкує перемогу над нацистською Німеччиною в 1945 році.

Зеленський та Байден. Білий дім, 22 грудня 2022 року

Фото: president.gov.ua

 

Тим часом, як відзначають у Politico, мало чиновників або законодавців адміністрації президента США Джо Байдена кажуть, що пакет у 60 мільярдів доларів означає, що Україна може перемогти у цій війні. А деякі анонімно говорять, що цього недостатньо.

"Деякі чиновники адміністрації Байдена скептично ставляться до того, що Україні достатньо буде наданої допомоги для перемоги у дворічній війні з Росією. Динаміка бойових дій сильно змінилася за останні кілька місяців", - пишуть у виданні.

Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, і їй знадобиться ще багато солдат і зброї, щоб продовжувати свою загарбницьку війну. Та офіційні особи США також ставлять запитання щодо власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як літній контрнаступ Києва провалився, що підірвало матеріальні сили та моральний дух.

"Найближча мета — зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію", – сказав один із чиновників. "Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це".

На Капітолійському пагорбі законодавці також висловлюють занепокоєння щодо того, чи може додаткова кількість зброї, наданої США, призвести до перемоги України над Росією, чи цього достатньо, щоб тимчасово відбити вторгнення. "Це питання", — сказав старший помічник Демократичної партії Сенату.

У Politico пишуть, що відповідь на це питання має велике значення. Перемога над Росією означає, що Україна поверне більшу частину або всю свою територію після 10 років війни, останні два з яких пов’язані з тотальним нападом Володимира Путіна. Однак реальна картина виглядає, що Україна зможе утримати свої позиції та трохи просунутися, але не зможе повернути все те, що захопила Росія.

Конгресмен Білл Кітінг (штат Массачусетс), який зустрівся із Зеленським у Києві цього тижня, повторив занепокоєння, що Україні буде важко просуватися проти Росії: "Буде період, коли я не думаю, що будуть будь-які серйозні зміни".

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі натякнув у вівторок, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його виробити.

"Ми зможемо продовжувати розмови з українцями про те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати [майбутні] пакети для задоволення цих потреб", — сказав він журналістам на борту Air Force One.

"Адміністрація Байдена довгий час стверджувала, що саме Київ вирішить, як закінчиться війна: чи відкинувши російські війська за свій кордон, чи вигідною угодою за столом переговорів. Але президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що його нація повинна воювати, поки Кримський півострів, східна територія Донбасу та інші частини країни повністю не повернуться під його контроль. Незалежно від того, позерство це чи ні, та ця позиція зобов’язує Сполучені Штати до набагато більш тривалого конфлікту без жодних гарантій, що Зеленський досягне своїх цілей", - констатують у Politico.

Макрон – президент мрійник? Чи зможе він зміцнити оборону Європи та України

На фото: Емманюель Макрон

Фото: Instagram Соазіг де ла Муассонньєр

 

У The Bloomberg написали статтю про те, чи зможе президент Франції Емманюель Макрон реалізувати своє бачення сильнішої Європи, в центрі якої обороноздатна Україна. Журналісти стверджують, що Макрон хоче створити основу для більш надійної європейської оборони та сприяти підтримці Києва, але йому потрібно боротися за досягнення результатів, щоб переконати виборців.

Французький президент окреслить своє бачення Європи в Сорбоннському університеті в четвер, повторюючи знаменну промову, яку він виголосив там через кілька місяців після свого обрання на перший термін у 2017 році. Його тодішні заклики до створення спільних європейських сил оборони, бюджету та доктрин тепер здаються пророчими.

"46-річний лідер, який не може претендувати на третій мандат у 2027 році, сповнений рішучості справити тривалий вплив на ЄС, який він вважає невід’ємною частиною своєї спадщини. Останнім часом Макрон зробив Україну центром своєї кампанії на виборах до Європейського парламенту в червні, хоча опитування все ще вказують на значну невдачу його центристського політичного альянсу проти ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен", - пишуть у Bloomberg.

Перед промовою в університеті, Макрон запросив експертів до президентського палацу для обговорення питань Європи, сказавши їм, що він здобув "ідеологічну перемогу" своїми недавніми заявами. Однак деякі з експертів закликали його запропонувати конкретні пропозиції допомоги Києву, а не просто викладати свої "грандіозні бачення".  

Один французький дипломат сказав Bloomberg, що дипломатичний досвід і популярність президента означають, що він має хороші можливості для захисту інтересів Європи, але вкрай важливо, щоб його ідеологічні перемоги перетворилися на відчутні дії.

Два місяці тому Макрон занепокоїв союзників, сказавши про можливість ввести війська в Україну. Це викликало дискусії про те, як протистояти Росії на тлі побоювань щодо можливого відходу США від НАТО та Європи під час другого президентства Трампа. Проте, як виявилося, це мало зворотний ефект, оскільки Німеччина та США публічно відкинули цю ідею.

Також Макрон підтримав чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для Києва за кордоном, скасувавши попереднє небажання підтримувати обладнання, вироблене не в ЄС. Але Франція досі не повідомила, скільки вона візьме на себе зобов’язання щодо цього плану.

Незважаючи на те, що французька оборонна промисловість прискорила темпи виробництва, вона далека від "воєнної економіки", яку проголосив Макрон влітку 2022 року. До того ж, дані зібрані Інститутом Кіля показують, що зобов’язання Франції щодо України відстають від багатьох інших європейських країн.

Велика Британія досі купує російську нафту у посередників

Британія нафта

Фото: reuters

 

The Guardian написали, що Велика Британія, хоч є важливим стратегічним партнером Києва, та все ж "допомагає Росії оплачувати війну з Україною" через лазівку в імпорті очищеної нафти.

"Велику Британію звинувачують у допомозі Росії платити за війну з Україною, продовжуючи імпортувати рекордні обсяги очищеної нафти з країн, які переробляють кремлівське викопне паливо", - пишуть британські журналісти.

Урядові дані, проаналізовані екологічним новинним сайтом Desmog, показують, що імпорт очищеної нафти з Індії, Китаю та Туреччини склав 2,2 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році, порівняно з 434,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2021 році.

Росія є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію, Китай та Туреччину після того, як Кремль почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У відповідь на вторгнення союзники України пообіцяли відмовитися від російської нафти та газу. Велика Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року. Однак через лазівку в законодавстві російська нафта продовжувала надходити до Великої Британії.

Поки російська нафта переробляється в іншій країні, вона більше не вважається такою, що походить з Росії, що дозволяє їй уникнути заборони на торгівлю. У результаті російська нафта продається в союзні країни для переробки перед експортом до Великобританії.

"Мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, продовжують надходити до Великобританії. Поки уряд не закриє цю лазівку, Велика Британія допомагає Росії платити за війну проти України. Уряд повинен діяти зараз, щоб заборонити імпорт палива, виготовленого з російської нафти, і продемонструвати щиру підтримку України", - сказала Лела Стенлі, старший дослідник Global Witness.

За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Великобританії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти, причому більшість імпорту припадає на авіаційне паливо (4,6 мільйона барелів). За оцінками, російське паливо використовувалося в кожному 20-му польоті у Великобританії.

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нафта
Війна з Росією
Емманюель Макрон
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