Як штучний інтелект допомагає ЗСУ та чому найбільша загроза для Європи не Путін, а ультраправі. Акценти світових ЗМІ 24 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 квітня.

Як штучний інтелект та сучасна зброя допомагають перемогти у війні

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У The New York Times написали про проєкт Maven, який має на меті революціонізувати сучасну війну. Однак, як відзначають журналісти, конфлікт в Україні підкреслив, наскільки важко отримати дані 21-го століття в ровах 19-го століття.

Цікаво, що ідею проєкту почали розробляти в Google, де через неї виникло багато дискусій.

Шість років тому гігант Кремнієвої долини підписав невеликий контракт на суму 9 мільйонів доларів США, щоб використати навички кількох своїх найбільш інноваційних розробників для створення інструменту штучного інтелекту, який допоможе військовим виявляти потенційні цілі на полі бою за допомогою запису дрона.

Однак інженери та інші співробітники Google стверджували, що компанія не повинна мати нічого спільного з проєктом Maven. Резонанс змусив компанію відмовитися від проєкту, та Maven не загинув — він просто перейшов до інших підрядників.

"Тепер це переросло в амбітний експеримент, який випробовується на передовій в Україні, утворюючи ключовий компонент зусиль американських військових з надання своєчасної інформації солдатам, які борються з російськими загарбниками", - підкреслюють журналісти і додають, що американці використовують військові дії, як лабораторію для досліджень проєкту Maven.

Незважаючи на перші занепокоєння Google щодо участі в проєкті, деякі з найвидатніших діячів галузі працюють над питаннями національної безпеки, підкреслюючи, як Сполучені Штати використовують свою конкурентну перевагу в технологіях, щоб зберегти перевагу над Росією та Китаєм у епоху відновлення суперництва наддержав. Показово, що серед них є Ерік Шмідт, який 16 років був виконавчим директором Google і зараз черпає уроки з України, щоб розробити нове покоління автономних дронів, які могли б революціонізувати військові дії.

"Але якщо жорстокий напад Росії на Україну був випробувальним полігоном для Пентагону, щоб застосувати передові технології, він також став підбадьорливим нагадуванням про обмеження технологій, які можуть переломити війну. Адже, можливо, здатність України відбити вторгнення більше залежить від відновлення поставок основної зброї та боєприпасів, особливо артилерійських снарядів. Перші два роки конфлікту також показали, що Росія набагато швидше, ніж очікувалося, адаптується до технології, яка дала Україні початкову перевагу", - відзначають у The New York Times.

У перший рік війни Росія практично не використовувала свої засоби радіоелектронної боротьби. Сьогодні вона сповна користується ними. Навіть страхітливі ракети HIMARS, які мали мати величезне значення на полі бою, інколи були спрямовані неправильно, оскільки росіяни навчилися втручатися в системи наведення.

Всі ці відкриття вливаються в серію досліджень "засвоєних уроків", які проводяться в Пентагоні та штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, на випадок, якщо війська НАТО коли-небудь опиняться в прямому бою з силами диктатора Володимира Путіна.

"Серед них відкриття, що коли нова технологія зустрічається з жорстокістю старомодної окопної війни, результати рідко виявляються такими, як очікували планувальники Пентагону. … Попри нову багатомільярдну допомогу Києву, залишається питання, чи вистачить нових технологій, щоб допомогти змінити хід війни", - констатують у виданні.

Тим часом основні американські оборонні фірми посилено рекламують свої послуги, оскільки продажі зброї зростають на тлі глобальної напруженості, пишуть у The Guardian. RTX і Lockeed Martin перевершують очікування Уолл-стріт за останній квартал на тлі війни в Газі та Україні.

"Зростаюча нестабільність геополітичного середовища в сучасному світі робить важливим для промисловості та уряду зміцнення можливостей нашої країни для стримування та захисту від подальшої агресивної поведінки проти США та наших союзників", — сказав Джим Тайклет, голова та виконавчий директор Lockheed.

Минулого року світові військові витрати досягли рекордного рівня в 2440 мільярдів доларів. Дохід Raytheon, оборонного підрозділу RTX, зріс на 6% до 6,66 мільярда доларів в останньому кварталі на тлі високого попиту на систему протиракетної оборони Patriot. А Lockheed виявив, що продажі його підрозділу ракет і управління вогнем зросли на 25% до 2,99 мільярда доларів.

Припинення консульських послухів для закордонних ухилянтів

Західні ЗМІ не оминули увагою питання про чоловіків призовного віку, які знаходяться за кордоном та коли їм припинять консульські послуги за неявку в ТЦК. У CNN написали, що Україна посилює тиск на чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном, призупиняючи їхні консульські послуги на тлі перегляду мобілізаційних правил країни, спрямованих на посилення її захисту від вторгнення Росії.

Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про нові правила, зазначивши, що це необхідно для "відновлення справедливого ставлення" до мобілізації.

"В умовах повномасштабної агресії Росії головним пріоритетом є захист нашої Батьківщини від знищення", — зазначив Кулеба у соцмережі, додавши, що перебування за кордоном "не звільняє громадянина від його чи її обов’язків перед Батьківщиною".

Міністерство закордонних справ надасть "додаткові роз’яснення щодо процедури отримання консульських послуг" за кілька днів до вступу в силу нового закону, який змінює процедури мобілізації в країні, "а також після того, як він набуде чинності".

Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон 16 квітня після того, як до проєкту законодавці внесли понад 4000 правок, що свідчить про те, наскільки політично важко було розробити закон.

Українська влада все ще працює над усіма розгалуженнями цього закону, який має набути чинності 18 травня. Згідно з положеннями нового закону, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік і постійно мати при собі облікові документи. Закон також передбачає, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, повинні будуть пред'явити оновлені версії своїх реєстраційних документів під час відновлення паспорта.

У The Washington Post додали, що тисячі українських чоловіків покинули свою країну, щоб не ризикувати бути призваними для захисту від триваючого вторгнення Росії, хоча воєнний стан забороняє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 років. Та коли Росія вторглася в лютому 2022 року, десятки коли не сотні тисяч інших українських чоловіків вже жили за кордоном, як правило, щоб працювати чи навчатися.

Новий закон покликаний допомогти Україні подолати гостру нестачу солдатів на передовій, зокрема шляхом розширення резерву чоловіків, які підлягають призову.

Найбільша загроза для Європи не Путін, а ультраправі

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У Європі ж занепокоєні посиленням ультраправих, відзначать у Politico. Згідно з опитуванням законодавців ЄС, поглинання ультраправими є найбільшою загрозою для майбутнього Європи.

Члени Європарламенту, які брали участь в опитуванні, назвали зрушення Європи вправо та зростання популізму як найбільші виклики, з якими стикається континент.

Зміна клімату та війна Росії проти України також посіли високе місце, затьмаривши традиційні гарячі питання, такі як міграція та стан економіки.

У той час як законодавці соціал-демократи у своїх відповідях наголошували на правому популізмі, кліматичній кризі та соціальній нерівності, депутати Європарламенту від правоцентристської Європейської народної партії частіше згадували війну в Україні та безпеку блоку як свої головні проблеми.

Війна в Україні помітно відсутня у відповідях правих євродепутатів від Ідентичності та демократії та Європейських консерваторів і реформістів.

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