Допомога США уже на складах Німеччини й Польщі, коли чекати нового контрнаступу ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 23 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 23 квітня.

Ефект метелика і зброя Україні. Чи очікувати перелому на фронті

Іноземні ЗМІ продовжують обговорювати 60 млрд доларів допомоги США, які цього тижня має офіційно отримати Україна у протистоянні з російською повномасштабною агресією.

У The Guardian написали цікавий погляд на те, чому все ж республіканці погодилися проголосувати за допомогу Україні. Вони прямо пов’язують це рішення зі зменшенням статусу та популярності Дональда Трампа, який загруз у судових засіданнях.

"Згідно з теорією хаосу, помахи крилами метелика можуть викликати ураган на іншому кінці світу. Цими вихідними Україна пережила момент метелика. Зусилля Дональда Трампа приховати той факт, що він купив мовчання порнозірки перед виборами 2016 року, привели його до суду, зіткнувшись із звинуваченнями, які стурбували його настільки, що республіканці в Конгресі відмовилися від його політики передчасної поступки територіями України на користь Росії в обмін на мир. Тепер Київ отримає мільярди доларів на закупівлю зброї, - пишуть у The Guardian.

Британські журналісти додають, що Трамп розраховував використати "свою брехливу, підбурювальну риторику, щоб ще більше перетворити свою партію на секту, яка заперечує правду".

"Натомість він зобов’язаний бути присутнім кожного дня, коли триває засідання Манхеттенського суду, оскільки суд, як очікується, триватиме щонайменше шість тижнів. За процесом уважно стежитимуть у всьому світі. Але їх не транслюватимуть по телебаченню. Це буде цирк, але без диригента. Позбавлений уваги камери, колишній президент не зможе так ефективно залякувати законодавців-республіканців або згуртувати своїх послідовників", - кажуть у виданні.

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У CNN написали, що для солдат на передовій в Україні перспектива остаточного схвалення в Конгресі США пакету військової допомоги Києву стане величезним підйомом морального духу, оскільки Росія прагне посилити свій прогрес.

"Щоб перемогти, нам потрібні боєприпаси... наша артилерія голодує", — сказав CNN після суботнього голосування командир артилерійської розвідки 110-ї механізованої бригади з позивним "Терен".

Тепер, коли нова військова допомога США, очевидно, що на фінішній прямій, питання полягає в тому, як швидко життєво важливі боєприпаси, такі як 155-мм гаубичні снаряди, зможуть дістатися до лінії фронту, щоб зупинити просування Росії.

Речник Пентагону Патрік Райдер, виступаючи минулого тижня перед голосуванням у Палаті представників, заявив, що Міністерство оборони США "готове швидко відреагувати", щойно буде віддано наказ.

Хоча американські офіційні особи не скажуть про це відкрито, джерело в США, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більша її частина вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротило б час, необхідний для того, що доставити її в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших переміщених матеріалів.

Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що найближчими тижнями Україна, ймовірно, продовжить стикатися з нестачею артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони та відповідними обмеженнями, які ця нестача накладає на здатність України проводити ефективні оборонні операції. ISW припускає, що Росія може спробувати атакувати транспортні мережі, такі як залізниці, щоб ускладнити доставку зброї і спробувати прискорити темпи просування вздовж лінії фронту в обмежений період до того, як прибуде допомога США.

Окрім своїх безпосередніх потреб у зброї, Україна також, ймовірно, отримає армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) у початковому транші поставок зброї. США вже надали Україні менші версії ATACMS, але українські чиновники не приховували свого бажання роздобути нову версію з радіусом дії близько 300 кілометрів.

У коментарі The Washington Post Майкл О’Генлон з Інституту Брукінгса розповів про сценарій, за яким українська армія може пробити російські лінії в одній вирішальній точці, а потім працювати, щоб відрізати й оточити російські сили на захід від цього коридору прориву.

"З ще 60 мільярдами доларів допомоги США, посиленням мобілізації та можливим вражаючим військовим поштовхом через невелику ділянку лінії фронту, Україна може мати шанс наприкінці цього року або на початку наступного звільнити половину чи більше своєї окупованої території. Шанси важкі, але не безнадійні", - вважає експерт.

Однак подалі від лінії фронту дипломатичні війни для України не менш важкі. Адже Київ стикається з постійними битвами за отримання фінансової допомоги. Тому, як пишуть американські журналісти, з огляду на сподівання України на довгострокову підтримку, суперечки щодо фінансування Києва західними столицями ще далекі від завершення.

Британія готує новий пакет військової допомоги

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Після США своє слово сказала і Велика Британія. Як відзначає BBC, прем’єр Ріші Сунак хоче підкреслити роль Великої Британії у захисті України. Тому уряд Його Величності надасть Києву додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів на додаток до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів, які виділені на цей фінансовий рік.

Європа стикається з "експансіоністською Росією", а Україну чекає "важке літо", - каже Даунінг-стріт.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні", — сказав Сунак.

Прем’єр Британії зосереджується на додатковій підтримці України, щоб захистити Європу: більше боєприпасів, протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. В новому військовому пакеті Києву передбачено понад 1600 ракет, 162 одиниці бронетехніки, 78 автомобілів підвищеної прохідності, 4 мільйони патронів до стрілецької зброї, 60 човнів та чимало іншого. Крім цього, Велика Британія запропонує наступного року розгорнути ескадрилью Королівських ВПС, щоб здійснювати контроль над небом Польщі для НАТО.

Як відзначає The Guardian, на сьогодні Велика Британія виділила майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів на підтримку України з лютого 2022 року, з яких 7,1 мільярда фунтів припадає на військову допомогу, а решта – на гуманітарну та економічну підтримку.

Північна Корея "годує" Росію ракетами, а натомість отримує харчі

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Тим часом "обійми" Росії з Північною Кореєю можуть підбадьорити Кім Чен Ина, пишуть у Bloomberg. "Повне прийняття" Північної Кореї Росією може збільшити апетит Кім Чен Ина.

Оскільки Північна Корея постачає зброю, щоб допомогти диктатору Володимиру Путіну вести війну в Україні, Пхеньян скористався "цілою гамою" покращених дипломатичних зв’язків з Росією, від допомоги в економіці та безпеці до візитів високопосадовців Росії.

Про це заявив в інтерв'ю старший чиновник департаменту Північної Кореї Чон Пак .

"Це може надати цій колись ізольованій країні блиску легітимності, якого вона не заслуговує і не повинна мати", — сказав Пак. "Ми стурбовані тим, що це може змусити Кіма подумати, що його повідок довший, ніж насправді, і він почне робити помилкові розрахунки".

За словами Пака, Північна Корея наразі відправила до Росії близько 11 000 контейнерів боєприпасів, а також 40 балістичних ракет, які використовуються в Україні. Міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік заявив, що, за оцінками Сеула, контейнери можуть вмістити близько 3 мільйонів снарядів 152-мм артилерійських снарядів, які Кремль використовував під час бомбардувань України.

Росія натомість забезпечує Північну Корею продовольством, сировиною та деталями, які використовуються у виробництві зброї, сказав Шін. Продовольча допомога стабілізувала у Північній Кореї ціни на товари першої необхідності, а військова допомога може збільшити загрозу Пхеньяну для регіону, додав він.

Вартість лише артилерії, ймовірно, становить кілька мільярдів доларів, а допомога з боку Росії може стати найбільшим поштовхом для економіки Північної Кореї з тих пір, як Кім Чен Ин прийшов до влади. Москва та Пхеньян заперечують звинувачення у постачанні зброї, незважаючи на безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, які показують потік зброї з Північної Кореї до Росії, а потім до сховищ боєприпасів поблизу кордону з Україною.

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