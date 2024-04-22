Коли на фронт надійде допомога від США та як змусити китайців перестати допомагати РФ. Акценти світових ЗМІ 22 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 квітня.

Чи зможе допомога США змінити хід війни

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Однією з головних тем обговорення для іноземних ЗМІ залишається погодження Палатою представників США довгоочікуваної допомоги Україні на 61 млрд доларів. Однак, як відзначає Bloomberg, допомога США дає Києву лише перепочинок, але до суттєвої зміни на полі бою ще далеко.

"Схвалення Сполученими Штатами допомоги на понад 60 мільярдів доларів дає порятунок українським військовим, що опинились в облозі, хоча навряд чи це самостійно переломить хід війни", - вважають журналісти.

Багато що залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, допомога дає перепочинок українській армії та допоможе їй уповільнити просування Кремля, провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати. Але на думку експерта, потрібна додаткова допомога, щоб просунутися далі, адже головне "питання в тому, чи буде допомога та в якому обсязі в 2025 році і далі, оскільки стратегія Путіна полягає в тому, щоб її дочекатися".

"Ми втратили ініціативу", — сказав президент Володимир Зеленський у неділю в ефірі NBC. "Зараз у нас є всі шанси стабілізувати ситуацію та перехопити ініціативу".

Закон прийнятий Палатою представників має потрапити на стіл президента США Джо Байдена цього тижня після того, як Сенат прийме пакет у вівторок. Минулого тижня речник Пентагону Пет Райдер заявив , що Міністерство оборони США може доставити зброю в Україну "дуже швидко". Оксана Маркарова, посол України в США, заявила в п'ятницю, що логістика доставки була в роботі весь час.

Деяке обладнання, яке, ймовірно, включатиме армійські тактичні ракетні системи великої дальності, або ATACMS, може бути готове до кінця тижня, заявив демократ Марк Уорнер , голова Комітету з розвідки Сенату, в ефірі CBS.

Крім того, Німеччина цього тижня продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щодо постачання систем протиповітряної оборони та амуніції до них для України. Берлін, який також закликав країни НАТО визначити, що вони можуть надіслати, зобов’язався надати Україні третю батарею Patriot, а також інші системи та боєприпаси.

За словами аналітиків американського Інституту вивчення війни, навіть якщо військові засоби США рухатимуться швидко завдяки транспортній логістиці, ймовірно, допомога "не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом кількох тижнів".

"Ситуація на лінії фронту, ймовірно, погіршуватиметься протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися обмеженим вікном перед надходженням нової допомоги США", – сказали аналітики.

У The Guardian також відзначать, що Україна не змінить воєнну ситуацію в 2024 році. "Головна річ полягає в тому, що це фінансування, ймовірно, може лише допомогти стабілізувати українську позицію на цей рік і розпочати підготовку до операцій у 2025 році", — сказав військовий експерт Метью Севілл.

У The Washington Post зауважили, що у своєму розлогому інтерв’ю для американського телеканалу NBC президент Володимир Зеленський не назвав часові рамки, коли його війська можуть відновити перевагу на полі бою після отримання американської допомоги, а також не сказав, що додаткова підтримка буде вирішальною у війні.

"Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили України і ми матимемо шанс на перемогу", - узагальнено сказав Зеленський.

Тим часом у Росії розкритикували США за додаткову допомогу Україні, про це пише Politico. У неділю Москва попередила, що військова підтримка США для України втягує Вашингтон у "принизливе фіаско".

Як словаки збирають на допомогу Україні попри проросійський уряд

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Також у Politico звернули увагу на те, як словаки обходять свій уряд і самі дають гроші на військову допомогу Україні. Оскільки дружній до Росії прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо відмовився санкціонувати поставку зброї Києву, близько 46 000 окремих донорів зібрали вже майже 2,9 мільйона євро та розраховують придбати артилерійські боєприпаси на світовому ринку для відправки на лінію фронту згідно з програмою, яку започаткувала Чехія.

"Першою ціллю був 1 мільйон євро", — каже 65-річна депутатка місцевої ради в Братиславі Люсія Штасселова, яка допомогла заснувати краудфандингову ініціативу Ammunition for Ukraine . "Побачивши величезну солідарність словаків, ми наважилися думати ширше".

Ціна снаряда коливається, але експерти галузі оцінюють її близько у 3500 євро за одиницю, тобто словацька ініціатива вже покрила вартість у понад 800 снарядів. Середній внесок становить приблизно 62 євро, і план, за словами Штасселової, полягає в тому, щоб переконати донорів робити регулярні внески, а також сприяти міжнародним пожертвуванням.

США тиснутиме на Китай, щоб ті не допомагали Росії товарами подвійного призначення

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У NBC пишуть, що цього тижня під час триденної поїздки до Китаю держсекретар США Ентоні Блінкен передасть "глибоку стурбованість" Вашингтона щодо допомоги Пекіна у війні Росії в Україні.

"Ми готові вжити заходів, коли вважатимемо за потрібне, проти фірм, які... серйозно підривають безпеку як в Україні, так і в Європі", — сказав високопоставлений чиновник журналістам перед поїздкою Блінкена. "І я вважаю, що ми продемонстрували свою готовність зробити це щодо фірм із низки країн, а не лише Китаю. У будь-якому випадку, знову ж таки, я думаю, що це буде ключове питання для обговорення, поки ми перебуватимемо в Пекіні".

Союзники США в Європі стурбовані наслідками підтримки Пекіном війни Росії в Україні та що це означає, зокрема, для європейської безпеки.

Очікується, що під час візиту до Пекіна та Шанхаю Блінкен зустрінеться з високопосадовцями Китаю, включаючи міністра закордонних справ Ван Ї. Однак залишається незрозумілим, чи відбудеться зустріч держсекретаря з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Коли мова йде про оборонно-промисловий комплекс Росії, Китай є його "основним учасником", сказав Блінкен минулого тижня після зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії.

"Ми бачимо, як Китай ділиться верстатами, напівпровідниками та іншими предметами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити свою оборонно-промислову базу", — сказав він. "Тепер, якщо Китай, з одного боку, хоче мати хороші відносини з Європою та іншими країнами, з іншого боку він не може підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

Відповідно до аналізу CNBC, китайські фірми відіграють дедалі більшу роль у підтримці економіки Росії і зміцнюють її військовий потенціал, зокрема через торгівлю товарами для використання на полі бою в Україні. Дані минулого року свідчать про те, що Пекін постачає корисне війську обладнання РФ, таке як безпілотники, шоломи, бронежилети та радіостанції.