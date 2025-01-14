На Вінниччині затримали 18-річного юнака, якого підозрюють у підпалі авто волонтера
На Вінниччині затримали юнака, якого підозрюють у підпалі авто волонтера. Окрім того, фігурант планував здійснити серію диверсій на об'єктах Укрзалізниці
Про це повідомила пресслужба поліції області.
За даними слідства, юнак прийняв пропозицію ворожих спецслужб і підпалив машину ветерана російсько-української війни, який нині займається волонтерством. Окупанти вийшли на хлопця через інтернет і запропонували йому "роботу" за винагороду.
"Дотримуючись наданої від ворога інструкції, фігурант придбав бензин, поїхав до районного центру, де знайшов камуфльоване авто та підпалив його", - йдеться у повідомленні.
Крім того, підозрюваний зізнався, що планував диверсії на об'єктах Укрзалізниці.
Юнакові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше стало відомо, що у Львові чоловік, перебуваючи в установі виконання покарань, отримав повідомлення від представника РФ, у якому той запропонував за гроші здійснювати підпали автомобілів, які належать військовослужбовцям ЗСУ та працівникам поліції. Ув'язнений своєю чергою знайшов виконавця та організовував підпали двох автомобілів.
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