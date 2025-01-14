На Вінниччині затримали 18-річного юнака, якого підозрюють у підпалі авто волонтера

Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, юнак прийняв пропозицію ворожих спецслужб і підпалив машину ветерана російсько-української війни, який нині займається волонтерством. Окупанти вийшли на хлопця через інтернет і запропонували йому "роботу" за винагороду.

"Дотримуючись наданої від ворога інструкції, фігурант придбав бензин, поїхав до районного центру, де знайшов камуфльоване авто та підпалив його", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваний зізнався, що планував диверсії на об'єктах Укрзалізниці.

Юнакові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.