Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг
Кабінет Міністрів України на засіданні 20 грудня ухвалив постанову, якою спростив надання консульських послуг громадянам, які перебувають за кордоном
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:
1. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);
2. Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;
3. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;
4. Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;
5. Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження), реєстрацію дитини громадянином України, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР), а також реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.
Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний застосунок "Дія".
"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", - прокоментував очільник МЗС Андрій Сибіга.
- У серпні стало відомо, що МЗС планує цифровізувати частину послуг, аби надати більшій кількості українців за кордоном безперешкодний доступ до них, а також знизити навантаження на консулів.
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