Замість будівництва метро поклали гроші на депозит: підрядник повернув у бюджет Києва 139 млн грн
Суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, 139 млн гривень на користь бюджету Києва
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Слідство встановило, що компанія-підрядник, порушуючи законодавство, замість того, щоб будувати метрополітен від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, розмістила отримані з київського бюджету кошти на депозитних рахунках у банку. Таким чином підрядник заробив відсотки у сумі понад 139 тисяч гривень.
Ще у жовтні 2021 року прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом, у якому вимагала стягнути ці кошти на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради. У 2022 році суд задовольнив позов, а у 2023 році Північний апеляційний залишив це рішення в силі. На новий розгляд справу направив Верховний суд.
"За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн гривень. Звертаємо увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання", - зазначили у прокуратурі.
- 26 грудня 2023 року Київський метрополітен розірвав договір з Київметробудом на продовження зеленої гілки на Виноградар - Сирецько-Печерської лінії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе