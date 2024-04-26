Замість будівництва метро поклали гроші на депозит: підрядник повернув у бюджет Києва 139 млн грн

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що компанія-підрядник, порушуючи законодавство, замість того, щоб будувати метрополітен від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, розмістила отримані з київського бюджету кошти на депозитних рахунках у банку. Таким чином підрядник заробив відсотки у сумі понад 139 тисяч гривень.

Ще у жовтні 2021 року прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом, у якому вимагала стягнути ці кошти на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради. У 2022 році суд задовольнив позов, а у 2023 році Північний апеляційний залишив це рішення в силі. На новий розгляд справу направив Верховний суд.

"За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн гривень. Звертаємо увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання", - зазначили у прокуратурі.