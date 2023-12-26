Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки на Виноградар

Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro, пише "Бабель".

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і Київметробуд уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року. Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (прим. - включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.