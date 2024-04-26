ГУР на аеродромі в Москві знищило російський гелікоптер Ка-32
Українські розвідники у ніч на 26 квітня знищили російський гелікоптер Ка-32, який перебував на аеродромі в Москві
Про це інформує ГУР.
"У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32", - йдеться у повідомленні.
Розвідники зазначили, що цей аеродром належить МО РФ. Його експлуатують спільно з підприємством "Газпромавіа", яке входить до структури ВАТ "Газпром".
Вказано, що знищений вертоліт використовували в інтересах московського авіаційного центру, а саме для підтримки операцій російської окупаційної армії.
- Вранці 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запускав по Україні ракети Х-22/Х-32. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття ворожого літака у співпраці з ГУР МО України
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