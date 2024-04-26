ГУР на аеродромі в Москві знищило російський гелікоптер Ка-32

Про це інформує ГУР.

"У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32", - йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначили, що цей аеродром належить МО РФ. Його експлуатують спільно з підприємством "Газпромавіа", яке входить до структури ВАТ "Газпром".

Вказано, що знищений вертоліт використовували в інтересах московського авіаційного центру, а саме для підтримки операцій російської окупаційної армії.