У РФ упав літак Ту-22м3, що бив по Україні ракетами Х-22/Х-32

Про це повідомив губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Володимиров й російське пропагандистське ЗМІ "Риа-новости" з посиланням на міноброни РФ.

О 6:57 губернатор заявив, що на території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За його словами, руйнувань та жертв начебто немає, а льотчики катапультувалися.

Згодом він зазначив, що льотчиків знайшли живими, їх доставляють до лікарні.

"Риа-новости" з посиланням на міноборони РФ заявило, що зазнав аварії стратегічний бомбардувальник РФ Ту-22М3 після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування.

Зазначається, що 3 члени екіпажу евакуйовано групою пошуку та рятування, триває пошук одного льотчика.

Міноборони РФ стверджує, що боєкомплекту на борту нібито не було, а літак упав у безлюдній місцевості.

"На землі руйнувань немає. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність", - завили в РФ.

Фото: https://t.me/VVV5807