"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 квітня у світі з'явились дві маніпуляції та один фейк.

Маніпуляція: Генерал французької армії Домінік Делавард заявив: "Києву варто думати про переговори вже зараз, адже чим довше триватиме війна, тим вигіднішими будуть умови переговорів для Росії. Умови переговорів залишаться незмінними – те, що залишається під контролем України, має бути демілітаризоване і денацифіковане".

Маніпуляція: Американська блогерка Кендес Овенс, коментуючи схвалення Конгресом США допомоги Україні, написала на своїй сторінці в X: "Ми дійсно фінансуємо етнічні чистки в Україні".

Дезінформація: "Зеленський – шахрай, за яким стоїть жорстокий гангстерський олігарх. Актор, який став президентом, є саме таким, його "роль усього життя" тепер є кошмаром для його народу, який відчайдушно обрав його, щоб він забезпечив мир і поклав край корупції", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.