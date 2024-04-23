"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 23 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 квітня у світі з'явились дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: Генерал французької армії Домінік Делавард заявив: "Києву варто думати про переговори вже зараз, адже чим довше триватиме війна, тим вигіднішими будуть умови переговорів для Росії. Умови переговорів залишаться незмінними – те, що залишається під контролем України, має бути демілітаризоване і денацифіковане".
Маніпуляція: Американська блогерка Кендес Овенс, коментуючи схвалення Конгресом США допомоги Україні, написала на своїй сторінці в X: "Ми дійсно фінансуємо етнічні чистки в Україні".
Дезінформація: "Зеленський – шахрай, за яким стоїть жорстокий гангстерський олігарх. Актор, який став президентом, є саме таким, його "роль усього життя" тепер є кошмаром для його народу, який відчайдушно обрав його, щоб він забезпечив мир і поклав край корупції", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
- 20 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про те, що нібито в Слов'янську Донецької області були ліквідовані найманці з Франції.
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