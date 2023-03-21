Про це повідомив бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов у Telergram.

За його словами, українські пілоти "витискають максимум" із застарілої техніки, виснаженої морально та фізично.

"Нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил. Наразі ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики," - написав Голубцов.

Військовий нагадав, що нещодавно два українські льотчики проходили тестування в США - це дало розуміння союзникам, як швидко українські пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16.

"Маємо гарні новини - термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше 6 місяців," - зазначив Голубцов.

За словами бригадного генерала ПС ЗСУ, Україна має можливості для зберігання авіації. Зокрема, ЗСУ вже отримали західні системи протиповітряної оборони, в тому числі для захисту аеродромної інфраструктури.