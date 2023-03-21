Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти до пів року, - бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ
Українські пілоти здатні навчитися керувати західними винищувачами менше, ніж за пів року. Україна потребує літаків з характеристиками, подібними до F-16
Про це повідомив бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов у Telergram.
За його словами, українські пілоти "витискають максимум" із застарілої техніки, виснаженої морально та фізично.
"Нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил. Наразі ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики," - написав Голубцов.
Військовий нагадав, що нещодавно два українські льотчики проходили тестування в США - це дало розуміння союзникам, як швидко українські пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16.
"Маємо гарні новини - термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше 6 місяців," - зазначив Голубцов.
За словами бригадного генерала ПС ЗСУ, Україна має можливості для зберігання авіації. Зокрема, ЗСУ вже отримали західні системи протиповітряної оборони, в тому числі для захисту аеродромної інфраструктури.
- Раніше видання Politico повідомило, що сенатори США вимагають надати Україні винищувачі F-16. У зверненні посадовці зазначили, що війна із Росією зараз перебуває "на критичному етапі" і винищувачі можуть стати перевагою для Києва.
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