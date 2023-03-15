Сенатори США вимагають надати Україні винищувачі F-16, — Politico

Про це пише видання Politico.

Урядовці хочуть отримати перелік необхідних умов уже до кінця тижня. Сенатори у листі зазначили, що війна з Росією "зараз перебуває на критичному етапі" і що винищувачі можуть стати перевагою для Києва.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працювали на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні розглянути надання Україні літаків F-16. Це була б значна перевага, яка могла б змінити правила гри на полі бою", - пишуть сенатори.

Ініціатором звернення став сенатор Марк Келлі (штат Аризона).

Раніше представники уряду Байдена заявляли, що наразі винищувачі не є нагальною потребою на полі бою, порівняно з іншою зброєю.

"Це є пріоритетом для українців, але це не один із трьох їхніх головних пріоритетів. Пріоритет - це системи протиповітряної оборони... артилерія та ракети, про які ми говорили, а також бронетехніка та механізовані системи", - заявив заступник міністра оборони з питань політики США Колін Кал.