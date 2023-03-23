Про це заявив директор компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, літаки Mirage розглядали як один із можливих варіантів для передачі ЗСУ. Потім зробили головну ставку на F-16.

"Пілоти пройшли тестові навчання в Арізоні, США, де перевіряли можливість опанувати F-16. Визначили, що навіть пілоту середнього рівня підготовки, які й проходили навчання, достатньо до шести місяців, тобто вдвічі - втричі менше, ніж попередньо оцінювали США та НАТО. Тобто українські пілоти можуть опанувати F-16 за три - шість місяців. Це важливий показник, щоб пришвидшити й активізувати дискусію про надання нам саме F-16", - наголосив Сергій Згурець.