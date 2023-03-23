Українські пілоти можуть опанувати літаки F-16 за три - шість місяців, - Згурець
Пілоти ЗСУ здатні опанувати F-16 за три - шість місяців, тому треба активізувати дискусію про надання Україні саме цих літаків
Про це заявив директор компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
За його словами, літаки Mirage розглядали як один із можливих варіантів для передачі ЗСУ. Потім зробили головну ставку на F-16.
"Пілоти пройшли тестові навчання в Арізоні, США, де перевіряли можливість опанувати F-16. Визначили, що навіть пілоту середнього рівня підготовки, які й проходили навчання, достатньо до шести місяців, тобто вдвічі - втричі менше, ніж попередньо оцінювали США та НАТО. Тобто українські пілоти можуть опанувати F-16 за три - шість місяців. Це важливий показник, щоб пришвидшити й активізувати дискусію про надання нам саме F-16", - наголосив Сергій Згурець.
- 21 березня бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що українські пілоти здатні навчитися керувати західними винищувачами менше, ніж за пів року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.01
Купівля 38.01Продаж 38.83
-
EUR
Купівля 40.44Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе