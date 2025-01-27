Захоплення Великої Новосілки та Курахового створює загрозу втрати півдня Донецької області, - військовий оглядач Попович

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Росіяни кажуть про захоплення Великої Новосілки, проте ЗСУ вдалося уникнути оточення.

"ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції і продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки, а раніше і Курахового, яка, до речі, не була підтверджена офіційним Генеральним штабом ЗСУ, створює загрозу для втрати півдня Донецької області. Це небезпечно і створює передумови для наступу в бік Запоріжжя, якщо ворог має для цього відповідні ресурси", - заявив військовий оглядач Попович.

Ситуація у Великій Новосілці

7 грудня 2024 року стало відомо про активізацію РФ південніше від Великої Новосілки.

DeepState повідомляв, що активні дії у Великій Новосілці розпочались зранку 18 січня - противник штурмував район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

19 січня стало відомо: на Новопавлівському напрямку окупанти, користуючись складними погодними умовами, проводили наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.

23 січня Віктор Трегубов поінформував, що біля Великої Новосілки є ризик оперативного оточення. Також в ОСУВ "Хортиця" заявили: ЗСУ спланували заходи дій у разі загострення тактичної обстановки.

25 січня Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що між двома російськими угрупованнями біля Великої Новосілки залишається менш як 2 км.

Наступного дня 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ЗСУ повідомила, що, увійшовши у Велику Новосілку, росіяни потрапили у вогняний мішок ЗСУ.

27 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що Сили оборони відійшли з південної частини Великої Новосілки, аби уникнути оточення.