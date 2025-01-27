Інцидент з Тищенком та ексвійськовим у Дніпрі: суд повернув нардепа під домашній арешт

Про це повідомляють Суспільне та РБК-Україна.

Зазначається, що Тищенко був присутній на засіданні по відеозв'язку. Тим часом до суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.

"Прокурор Іван Столяр подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп має з'явитися до суду особисто. Адвокат нардепа заперечує проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не являтися на судові засідання", - йдеться у повідомленні.

Тим часом суддя клопотання прокурора не задовільнила.

Прокурор тим часом попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків, зокрема він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам.

У відповідь суддя погодила переобрання запобіжного заходу - два місяці цілодобового арешту.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Тищенка

У центрі Дніпра 20 червня невідомі в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін 25 червня повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід Тищенку до 23 грудня. Однак 23 грудня нардеп не з'явився на судове засідання у Дніпрі через нібито стан здоров'я.

У середу, 8 січня, Тищенко приїхав на засідання Верховної Ради. Через це він нібито не зміг відвідати засідання суду 10 січня.