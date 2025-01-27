Євросоюз тимчасово припинив безвіз для дипломатів і посадовців Грузії

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, які представляють країну, яка знищує ці цінності, не повинні отримати вигоду від легшого доступу до ЄС", – сказав Томаш Семоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Згідно з повідомленням, для поїздок до країни-члена, яка знову запровадила візові вимоги, грузинські дипломати та офіційні особи також більше не матимуть переваги від скороченого часу подачі документів, нижчої плати за візу та можливості подавати меншу кількість підтверджувальних документів.

Зазначається, що рішення Ради ЄС є реакцією на ухвалення минулого року Грузією низки законів, зокрема так званого закону про іноагентів. ЄС вважає, що ці законодавчі ініціативи підривають фундаментальні права грузинського народу, включно зі свободою вираження поглядів, правом на приватне життя, правом на участь у громадських справах, а також посилюють стигматизацію та дискримінацію.

Дії грузинської влади порушили фундаментальні принципи, на яких було укладено угоду про спрощення, і суперечать інтересам ЄС та його держав-членів, додали в пресслужбі Ради ЄС.

Таке рішення також є відповіддю на жорстокі репресії з боку грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада 2024 року уряд оголосив, що не розпочне переговори з ЄС до 2028 року.

Дія Угоди про спрощення оформлення віз буде припинена для наступних категорій осіб:

члени офіційних делегацій Грузії, які беруть участь в офіційних зустрічах та інших заходах, що проводяться на території країни ЄС міжурядовими організаціями;

члени національного та регіональних урядів і парламентів Грузії, Конституційного та Верховного судів Грузії;

власники дипломатичних паспортів.

Громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, і надалі користуватимуться безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до ЄС.