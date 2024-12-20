Єврокомісія запропонувала призупинити безвізовий режим для грузинських посадовців

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Якщо Рада ЄС ухвалить відповідну пропозицію, дипломати та посадовці Грузії, а також члени їхніх сімей, які мають дипломатичні та службові паспорти, повинні будуть отримувати візи для короткострокових поїздок до ЄС терміном до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

У Єврокомісії додали, що до грузинських власників дипломатичних та офіційних паспортів також більше не застосовуватимуть спрощення візового режиму, такі як скорочення термінів подання заявок, зниження візових зборів та вимоги щодо подання меншої кількості підтверджуючих документів.

"Це рішення не матиме негативного впливу на контакти між людьми, оскільки громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, і надалі користуватимуться звільненням від візового режиму під час короткострокових поїздок до ЄС", – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення Єврокомісія ухвалила у відповідь на жорстокі репресії грузинської влади проти мирних протестувальників, політиків і незалежних ЗМІ, які почалися після того, як 28 листопада влада оголосила, що більше не буде прагнути початку переговорів з ЄС до 2028 року.